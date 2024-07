Locutora de radio que entrevistó a Biden dice que campaña del presidente le entregó previamente una lista de preguntas a realizar

La entrevista en cuestión se produjo en un momento crítico para el futuro político del actual presidente de Estados Unidos, ya que un número creciente de autoridades electas, donantes demócratas y simpatizantes han expresado profunda preocupación por su edad y su capacidad para servir un segundo mandato.

(CNN) — El equipo de Joe Biden proporcionó una lista de preguntas a un presentador de radio que entrevistó al presidente esta semana tras su actuación en el debate, según aseguró el mismo conductor a CNN.

“Las preguntas me fueron enviadas para su aprobación. Yo las aprobé”, dijo Andrea Lawful-Sanders, presentadora de The Source, durante una entrevista el sábado con Victor Blackwell de CNN en First of All, en Filadelfia.

Cuando Blackwell preguntó a Lawful-Sanders si la Casa Blanca le había enviado preguntas para su aprobación, ella respondió que sí. “Recibí varias preguntas, ocho, y las cuatro que se eligieron fueron las que yo aprobé”, añadió.

Más tarde, CNN aclaró que fue la campaña de Biden la que se encargó de la entrevista.

Lee también: Joe Biden dice que solo abandonará su candidatura electoral si se lo pide “el Todopoderoso”

Blackwell señaló que, tanto Lawful-Sanders como Earl Ingram, presentador de The Earl Ingram Show en Milwaukee que también entrevistó al presidente esta semana, hicieron a Biden “esencialmente las mismas preguntas”.

Un portavoz de la campaña de Biden no negó el sábado que la campaña proporcionara preguntas, pero dijo que las entrevistas no estaban condicionadas a la aceptación de las preguntas proporcionadas.

“No es, en absoluto, una práctica infrecuente que los entrevistados compartan los temas que preferirían. Estas preguntas eran relevantes para las noticias del día: se preguntó al presidente sobre su actuación en el debate, así como sobre lo que había entregado a los estadounidenses negros”, dijo la portavoz Lauren Hitt en un comunicado. “No condicionamos las entrevistas a la aceptación de estas preguntas, y los presentadores son siempre libres de hacer las preguntas que crean que informarán mejor a sus oyentes”.

Las entrevistas en cuestión se produjeron en un momento crítico para el futuro político de Biden, ya que un número creciente de cargos electos, donantes demócratas y simpatizantes han expresado profunda preocupación por su edad y su capacidad para servir un segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

Lee también: Heredera de Disney lanza ultimátum al Partido Demócrata y amenaza con retirar apoyo si Biden continúa como candidato

El viernes, Biden también aceptó preguntas de los reporteros del pool y se sentó con George Stephanopoulos, de ABC News, para una entrevista de 22 minutos centrada enteramente en su edad y su aptitud para el cargo. La próxima semana volverá a responder a las preguntas de los periodistas durante la cumbre de la OTAN en Washington.

Biden, que se ha enfrentado a un enorme escrutinio esta semana, tuvo algunos tropiezos durante su conversación con Lawful-Sanders.

“Estoy orgulloso de ser, como he dicho, el primer vicepresidente -la primera mujer negra- en servir con un presidente negro, orgulloso de haber participado con la primera mujer negra en el Tribunal Supremo”, dijo durante la entrevista, que se grabó el miércoles y se emitió el jueves.

Al ser consultado el jueves por la noche, un portavoz de la campaña de Biden tachó de “absurdas” las críticas a los pasos en falso del presidente. “Estaba claro lo que quería decir el presidente Biden cuando hablaba de su récord histórico, que incluye un número récord de nombramientos para la judicatura federal“, dijo el portavoz Ammar Moussa.

View this post on Instagram A post shared by Joe Biden (@joebiden)

Las declaraciones de Lawful-Sanders se produjeron después de que una cuenta de la campaña de Biden en las redes sociales compartiera el lunes un vídeo de un presentador de las noticias locales de Virginia en el que se decía que la campaña de Donald Trump se había echado atrás en una entrevista tras haber pedido las preguntas por adelantado. La entrevista estaba prevista en torno al mitin del ex presidente en Chesapeake, Virginia, al día siguiente del debate.

“Queríamos oír más de Trump esta noche. Nuestro Mike Gooding tenía previsto entrevistar al ex presidente después del mitin”, dijo Dan Kennedy, presentador de WVEC. “Pero hace unos 15 minutos, el equipo de Trump canceló a Mike Gooding después de preguntarnos cuáles serían nuestras preguntas para el expresidente, diciéndole a Mike que no había más tiempo y que el expresidente sólo quería hablar del debate de anoche”.

En un post en las redes sociales en el que compartía el vídeo, la campaña de Biden se burló de Trump por echarse atrás en la entrevista, escribiendo: “Un Trump paranoico y abrumado cancela su entrevista televisiva después de preguntar al reportero qué preguntas pensaban hacerle“.

Cuando CNN le preguntó el sábado si Trump se había echado atrás en la entrevista, la campaña del expresidente optó por ignorar el cuestionamiento por completo y, en su lugar, criticó a Biden por,s upuestamente, haber proporcionado preguntas a los entrevistadores por adelantado.

Lee también: Encuesta de CNN: La mayoría de los estadounidenses no cree que Trump acepte los resultados si pierde las elecciones

“El presidente Trump celebró un mitin en Virginia y después participó en entrevistas locales que abarcaron numerosos temas, no sólo relacionados con el debate”, dijo el portavoz de la campaña, Steven Cheung. “Mientras tanto, Joe Biden y su campaña intimidan a los medios para que hagan preguntas previamente seleccionadas y aprobadas e intentan hacerlo pasar como si fuera un comportamiento normal. No lo es”.