Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, murió a los 100 años

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, murió a los 100 años, según un comunicado del Centro Carter.

Quien fuera el 39° presidente de EE. UU. y Premio Nobel de la Paz, falleció este domingo por la tarde en su casa en Plains, Georgia, rodeado por su familia.

Carter, demócrata, ejerció un solo mandato entre 1977 y 1981, pero perdió la reelección frente a Ronald Reagan.

Además, se convirtió en el expresidente vivo de mayor edad cuando superó el récord del fallecido George H. W. Bush en marzo de 2019.

El exmandatario, un agricultor de maní de Georgia que prometió restaurar la moralidad y la verdad en la política después de una era de escándalos en la Casa Blanca y que redefinió el servicio post presidencial, murió el domingo a la edad de 100 años.

A pesar de sus notables logros como pacificador, la presidencia de Carter es recordada en gran medida como cuatro años incumplidos, sacudidos por los golpes que recibió la economía y la posición de Estados Unidos en el extranjero.

Sin embargo, su legado más duradero podría ser el de estadista trotamundos y pionero de los derechos humanos durante un infatigable “retiro” de 43 años.

En febrero de 2023, comenzó a recibir cuidados paliativos en su hogar, después de una serie de breves estancias en el hospital tras padecer un tipo de cáncer a la piel.

Su esposa, la exprimera dama Rosalynn Carter murió el 19 de noviembre de 2023.

Our founder, former U.S. President Jimmy Carter, passed away this afternoon in Plains, Georgia. pic.twitter.com/aqYmcE9tXi

— The Carter Center (@CarterCenter) December 29, 2024