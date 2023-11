(CNN) — Rosalynn Carter, quien como primera dama trabajó incansablemente a favor de la reforma de la salud mental y profesionalizó el papel de esposa del presidente, murió el domingo a la edad de 96 años, según informó el Centro Carter.

“Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré”, dijo su esposo, el expresidente Jimmy Carter, en un comunicado. “Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”.

El Centro Carter anunció el viernes que la exprimera dama había ingresado en cuidados paliativos. Le diagnosticaron demencia en mayo. Su esposo comenzó a recibir cuidados paliativos domiciliarios en febrero, luego de una serie de hospitalizaciones.

El legado individual más duradero de Rosalynn Carter serán sus esfuerzos por disminuir el estigma asociado a las personas con enfermedades mentales y su lucha por la paridad y el acceso al tratamiento de salud mental. También dedicó su tiempo al Instituto Rosalynn Carter para el Cuidado de su alma mater, la Universidad Estatal Georgia Southwestern, para ayudar a familias y cuidadores profesionales que viven con discapacidades y enfermedades.

En 1999, el entonces presidente Bill Clinton entregó a ambos Carter la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto del país. Dijo que habían “hecho más cosas buenas para más personas y en más lugares que cualquier otra pareja en la Tierra”.