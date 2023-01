(CNN) – El actor Jeremy Renner tuiteó que salió del hospital y está de vuelta en casa más de dos semanas después de que fue aplastado en un accidente con un quitanieves.

La estrella de Marvel había estado hospitalizado desde el día de Año Nuevo, cuando resultó herido por el quitanieves mientras limpiaba un camino de entrada cerca de su casa en Nevada. Resultó con “trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas”, dijo entonces su publicista a CNN.

El lunes por la noche, la estrella de Mayor of Kingstown respondió a una publicación de Twitter del programa y escribió: “Fuera de mi niebla mental en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”.

La temporada dos del programa se estrenó el domingo.

Durante su larga estadía en el hospital, Renner se sometió a dos cirugías y fue tratado en la unidad de cuidados intensivos.

Un registro de llamadas al 911 obtenido por CNN dice que Renner fue “completamente aplastado bajo un (vehículo) grande para la nieve” y que tiene “extrema (dificultad) para respirar”. Continúa diciendo que “el lado derecho de su pecho está colapsado, la parte superior del torso está aplastada”.

El snowcat de Renner, una máquina impulsada por un motor que se usa para limpiar la nieve, comenzó a rodar mientras Renner no estaba en el asiento del conductor, señaló anteriormente el sheriff del condado de Washoe, Darin Balaam.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023