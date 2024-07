Israel habría aprobado la mayor confiscación de tierras en la Cisjordania ocupada en tres décadas

(CNN) – El Gobierno de Israel aprobó una importante confiscación de tierras en la Ribera Occidental (Cisjordania) ocupada, la mayor desde que los Acuerdos de Oslo de 1993 establecieran una vía para la paz entre Israel y los palestinos, según el grupo israelí Paz Ahora.

El departamento de Administración Civil del Ejército israelí, que gestiona los asuntos civiles en la Ribera Occidental, emitió la declaración el 25 de junio convirtiendo la zona en tierra estatal, según un documento del organismo, pero la notificación oficial no se publicó hasta el miércoles, afirma Paz Ahora.

La declaración abarca una sección de 1.270 hectáreas del valle del Jordán, en el este de la Ribera Occidental cerca de Jericó, según muestra el documento de la Administración Civil.

Paz Ahora, una ONG que vigila la expansión de los asentamientos ilegales israelíes, criticó la medida en un comunicado el miércoles, afirmando que la incautación dificulta aún más el establecimiento de “un Estado palestino junto a Israel“.

También señaló que la última declaración seguía a varios anuncios anteriores que han hecho de 2024 el mayor año, con diferencia, de incautaciones de tierras israelíes en territorio palestino, según los datos recopilados por el grupo, que se remontan a 1993.

2024 is BY FAR the peak year for Israeli land seizure in the occupied West Bank. https://t.co/3jrntABqxk pic.twitter.com/h60jBTqB5e

— Peace Now (@peacenowisrael) July 3, 2024