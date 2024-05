(CNN) – Israel ordenó el cierre de Al Jazeera en el país, una medida que la cadena de noticias con sede en Qatar calificó de “acto criminal“.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una publicación en X: “El gobierno encabezado por mí decidió por unanimidad: el canal de incitación Al Jazeera será cerrado en Israel“.

Ofir Gendelman, portavoz del primer ministro ante el mundo árabe, dijo en X este domingo que la decisión sería “implementada inmediatamente“.

En la publicación, Gendelman dijo que “se confiscarán los equipos de emisión de la cadena, se impedirá trabajar a sus corresponsales, se retirará el canal de las compañías de televisión por cable y satélite y se bloquearán los sitios web de Al Jazeera en Internet“.

PM Netanyahu on the government's decision to close down Al-Jazeera's offices in Israel, as this channel harms Israel's security and serves the Hamas terror organization:

"The time has come to eject Hamas's mouthpiece from our country". pic.twitter.com/0yO0N725XT

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 5, 2024