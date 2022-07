Israel atacó una base militar en la Franja de Gaza, perteneciente a la organización Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás por sus siglas en árabe) la madrugada de este sábado.

El portavoz de Hamás, Hazem Qassem, denunció los ataques sin mencionar ninguna víctima, sin embargo generó daños en viviendas e infraestructura pública.

De acuerdo a France 24, los asaltos se produjeron en respuesta al lanzamiento de cuatro cohetes desde Gaza hacia zonas residenciales de Israel.

“En respuesta a los cohetes disparados desde Gaza hacia Israel esta noche, apuntamos a uno de los sitios de producción de cohetes más importantes de Hamás en Gaza. Este ataque impedirá significativamente las capacidades de creación de fuerzas de Hamás”, indicaron las autoridades israelíes a través de redes sociales.

RAW FOOTAGE: This is the moment innocent Israelis had to run for immediate shelter when terrorists in Gaza fired 2 rockets toward them.

The IDF Aerial Defense Array intercepted 1 of the rockets, saving the lives of civilians below. pic.twitter.com/1XANHbEpAo

— Israel Defense Forces (@IDF) July 15, 2022