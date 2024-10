Israel bombardea una sexta escuela esta semana en Gaza: Asegura que todas eran “centros de mando” de Hamás

(EFE) – El Ejército israelí bombardeó este sábado la escuela Khalifa bin Zayed de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, siendo la segunda que sufre un ataque de la aviación israelí este sábado y la sexta en toda la semana.

“Las Fuerzas del Aire llevaron a cabo un ataque preciso contra terroristas de Hamás que estaban operando en un centro de mando” de la organización que estaba incrustado en la escuela, aseguró un comunicado castrense.

Por el momento, ni los servicios de emergencias gazatíes ni los medios palestinos han ofrecido información sobre si el ataque tuvo víctimas mortales, si bien estos centros suelen cobijar a refugiados de la guerra, ya que un 90% de la población de la Franja se encuentra desplazada.

Lee también: Bukele responde a Bachelet tras polémicos dichos: “Los organismos de DD. HH. solo defienden los derechos de los criminales”

El Ejército alegó que los milicianos utilizaban la escuela para “planear y ejecutar ataques terroristas contra las tropas y el Estado de Israel”.

Además, aseguraron que tomaron medias para mitigar el daño a civiles, como hacen habitualmente cuando lanzan bombardeos contra lugares protegidos por el derecho internacional humanitario, como escuelas u hospitales.

Se trata del sexto bombardeo contra un centro educativo —en su mayoría convertidos en refugios para desplazados— esta semana, y el segundo solo hoy.

“We yearn for a life filled with dignity, free from the shadows of conflict. After a year of displacement, of sweltering heat and biting cold, we ask: how much longer must we endure this exile? How long until we reclaim our rights and our lives?”

12 months of war, 12 months of… pic.twitter.com/bLITsPPvPm

— UNRWA (@UNRWA) October 6, 2024