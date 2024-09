Israel dice que atacó el “cuartel general central” de Hezbollah en Líbano: buscan confirmar si líder del grupo murió

Un funcionario israelí dijo a CNN que Hassan Nasrallah fue el objetivo en Beirut, la capital de Líbano, y que están intentando confirmar si murió o no en el ataque.

(CNN) – Las Fuerzas Armadas de Israel llevaron a cabo el viernes un ataque aéreo contra el “cuartel general central” de Hezbollah en Beirut, Líbano, informó su portavoz. El objetivo del ataque era el líder del grupo, Hassan Nasrallah, según dijo a CNN un funcionario israelí.

“Hace unos momentos, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque preciso contra el cuartel general central de la organización terrorista Hezbollah que sirvió como epicentro del terror de Hezbollah”, dijo Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en una breve declaración en video.

“El cuartel general terrorista de Hezbollah fue construido intencionadamente bajo edificios residenciales en el corazón de Beirut como parte de la estrategia de Hezbollah de utilizar escudos humanos”, añadió.

Un funcionario israelí dijo a CNN que Nasrallah fue el objetivo y que están intentando confirmar si murió o no en el ataque.

Un ex alto funcionario israelí dijo a CNN que el ejército no habría atacado ese objetivo si no estuviera seguro de que Nasrallah estaba allí.

“Israel no habría atacado con tal alcance y poder, si no estuviera seguro con un muy alto grado de certeza de que el ultra-terrorista estaba allí”, dijo el ex funcionario.

Horas más tarde, las FDI informaron que atacaron otros edificios en el área de Dahiyeh, Beirut, que, según alegan, almacenan misiles de Hezbollah. El grupo, por su parte, negó que sus armas estuvieran almacenadas en edificios civiles objetivo de los ataques israelíes.

“Las afirmaciones hechas por el enemigo sobre la presencia de armas en los edificios civiles bombardeados son completamente falsas”, dijo Hezbollah en sus primeros comentarios oficiales sobre los ataques aéreos.

Al menos seis personas murieron y 91 resultaron heridas en ataques aéreos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut, informó por su parte el Ministerio de Sanidad libanés.

El ministerio añadió que se trataba de un recuento preliminar de víctimas. Los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros y el ministerio “espera que el recuento de víctimas aumente en las próximas horas”.

La agencia estatal de noticias NNA dijo que seis edificios fueron completamente destruidos por los ataques israelíes.

CNN ha geolocalizado un video compartido en redes sociales en el que se ven grandes columnas de humo en una zona de los suburbios del sur de la ciudad conocida como Dahiyeh.

Dahiyeh es una zona densamente poblada con una fuerte presencia de Hezbollah y donde tienen su base muchos de los dirigentes del grupo.

Primer ministro libanés pide a la comunidad internacional que ponga fin a la “tiranía” israelí

El primer ministro libanés, Najib Mikati, ha instado a la comunidad internacional a ayudar a detener lo que llamó “tiranía” israelí tras la serie de ataques contra Beirut, informó el viernes la agencia estatal de noticias NNA.

“La nueva agresión demuestra que al enemigo israelí no le importan los esfuerzos internacionales ni los llamamientos a un alto el fuego”, dijo Mikati en Nueva York, informó NNA.

Mikati añadió que la situación actual significa que la comunidad internacional tiene una responsabilidad “de disuadir a este enemigo, y detener su tiranía y la guerra de exterminio que está librando contra Líbano”.

La embajada iraní en Beirut dice que el ataque israelí “cambia las reglas del juego” y promete represalias

La embajada iraní en Beirut dijo que el ataque israelí del viernes “cambia las reglas del juego” y advirtió que Israel será “castigado”.

“El régimen israelí comete una vez más una sangrienta masacre, apuntando a barrios residenciales densamente poblados, vomitando falsas justificaciones para tratar de encubrir sus brutales crímenes”, publicó la embajada en X.

“No hay duda de que este crimen reprobable y este comportamiento temerario representan una grave escalada que cambia las reglas del juego, y que su autor será castigado adecuadamente”, añadió.

Israel notificó a EE.UU. momentos antes del ataque a Beirut, según fuentes

Israel notificó a Estados Unidos antes del ataque de Beirut el viernes, según un funcionario israelí y dos funcionarios estadounidenses. No está claro si el objetivo fue compartido con Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprueba un ataque contra Beirut, Líbano, desde un lugar no revelado el viernes 27 de septiembre. Partes de esta imagen han sido ocultadas por la oficina del primer ministro. (Crédito: oficina del primer ministro israelí)

Uno de los funcionarios estadounidenses dijo que Israel informó al Gobierno de EE.UU. que estaban tomando medidas militares una vez que la operación ya estaba en marcha e Israel tenía aviones en el aire.

“No teníamos conocimiento previo de esto y eso no se puede considerar un aviso”, dijo el funcionario estadounidense. El funcionario israelí dijo que la notificación se envió “poco antes” del ataque, y que EE.UU. no desempeñó ningún papel en la operación.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo que está esperando más información antes de comentar sobre los ataques aéreos de Israel en Beirut el viernes, reiterando que EE.UU. no estuvo involucrado en la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“Aún estamos recopilando información, puedo decirles que Estados Unidos no tenía conocimiento ni participó en la acción de las FDI. Estamos recopilando más información. Tendré más que decir cuando tengamos más información”, dijo Biden a los periodistas que viajaban con él en Delaware.

Video de las secuelas sugiere que se utilizaron bombas de 900 kg, según experto en armamento

Imágenes de las secuelas de los ataques israelíes en Beirut sugieren que se utilizaron bombas de 900 kg, dijo a CNN un ex experto en desactivación de explosivos del Ejército de EE.UU.

“Con el nivel de daños, es difícil determinar las municiones exactas y la cantidad, pero probablemente múltiples bombas de 900 kg, Mk 84s, MPR-2000, o BLU-109 ‘bunker busters’, o una combinación de ellos”, dijo el especialista Trevor Ball después de analizar el video y las imágenes del ataque a la capital libanesa.

Un video grabado inmediatamente después de la explosión muestra un enorme cráter cuyo fondo no se ve.

El video de la emisora Al Manar, propiedad de Hezbollah, que filmó en directo desde el lugar de los hechos, también muestra escombros, incendios y grandes daños.