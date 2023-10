(EFE/CNN Chile) – El político socialdemócrata Wab Kinew será el primer indígena en la historia de Canadá que gobernará una de las provincias del país tras ganar las elecciones celebradas el martes en Manitoba.

“Mañana comienza el trabajo para mejorar la vida. Sé que podemos hacerlo, ya que juntos somos capaces de grandes cosas”, escribió Kinew en sus redes sociales.

El Nuevo Partido Democrático (NPD) de Kinew se impuso al gobernante Partido Conservador (PC), según señalaron este miércoles los medios canadienses.

Aunque el recuento de votos todavía no ha concluido, el NPD conseguirá un mínimo de 30 diputados, lo que le garantiza la mayoría en la Asamblea provincial de Manitoba, que cuenta con 57 escaños.

Manitoba – thank you so much for this honour.

Our team will give everything we have for the next four years to serve you, the people of this province.

Tomorrow, the work begins to make life better. I know we can do it. Because together, we’re capable of great things. pic.twitter.com/ipl3sQxTpY

— Wab Kinew (@WabKinew) October 4, 2023