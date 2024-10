Por incendiar un autobús y pelear con policías: Más de 200 hinchas del Peñarol son detenidos en Brasil

(CNN Brasil) – La Policía de Río de Janeiro arrestó a más de 200 aficionados del Peñarol durante una pelea con la Policía Militar en Barra da Tijuca. Los aficionados incendiaron un autobús y rompieron varios quioscos.

A pocas horas del duelo entre Botafogo y Peñarol, por la semifinal de la Copa Libertadores, aficionados del club uruguayo se vieron involucrados en una confusión la mañana de este miércoles 23 de octubre en la Playa del Recreo, en la Zona Oeste de Río de Janeiro.

El tumulto comenzó alrededor de las 12:00 horas. En las imágenes del conflicto, se puede ver a los aficionados usando palos y piedras para atacar a los policías militares y a los bañistas. Un quiosco en la costa también fue saqueado y un autobús fue incendiado.

Según el Batallón Especializado en Policía en Estadios (BEPE), un aficionado fue arrestado por robo de celular. Policías del 31º Batallón actuaron en el lugar para controlar la confusión.

Nesta tarde, torcedores do Peñarol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Diante da gravidade, policiais do #BPChq foram acionados para conter o tumulto. pic.twitter.com/F9hDxPtGCk

— @pmerj (@PMERJ) October 23, 2024