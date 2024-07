Los videos y fotos que dejó el paso del huracán Beryl por Jamaica y cómo se proyecta para México

El origen de Beryl comenzó el martes de la semana pasada como tormenta tropical en el océano Atlántico, cerca de África. Luego, comenzó a avanzar a gran velocidad hacia el Caribe, y ya el fin de semana se convirtió en huracán. Alrededor de las tres de la tarde, horario local, el fenómeno ya había alcanzado el sur de Jamaica con categoría 4.

“Lo que tenemos en esta situación es un caso excepcional, particular, y sorpresivo a la vez, que es un huracán categoría cinco, al comienzo de julio, eso es un récord”, señaló Edgardo Sepúlveda, grupo de Investigación Antártica Usach.

The @Space_Station captured this footage of Hurricane Beryl in the Atlantic Ocean on the morning of Monday, July 1.

What’s the station seeing now? Watch our 24/7 live feed:https://t.co/y56LYTwdPd pic.twitter.com/BC35UqK2EU

— NASA (@NASA) July 1, 2024