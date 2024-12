Huelga de Amazon se expande por EE.UU. en medio de fuertes tensiones sindicales

La agrupación paraliza operaciones en seis instalaciones clave de la multinacional en cuatro estados. Exigen mejores salarios y condiciones.

(CNN) – Los miembros del sindicato Teamsters entraron en huelga en Amazon este jueves por la mañana, en una acción laboral que se extenderá a seis instalaciones en cuatro estados de costa a costa en Estados Unidos.

Amazon dijo que sus operaciones no se verán afectadas por ninguna de las acciones del sindicato. Aunque los miembros del sindicato Teamsters afirman representar a 7.000 trabajadores de Amazon en todo el país, esta cifra representa menos del 1% de la plantilla de la empresa en EE.UU.

“Si tu paquete se retrasa durante las vacaciones, puedes culpar a la insaciable codicia de Amazon. Le dimos a Amazon un plazo claro para venir a la mesa y hacer lo correcto para nuestros miembros. Lo ignoraron”, dijo el presidente general de Teamsters, Sean O’Brien, en un comunicado publicado en X.

El primer lugar en ser declarado en huelga a las 6 a.m. hora de Miami de este jueves fue una instalación en Queens. Una hora más tarde se les unieron los trabajadores de Skokie, Illinois, un suburbio de Chicago.

“Estamos luchando por unas prestaciones y necesidades básicas que, por otra parte, son estándar en el sector”, dijo el conductor Luke Cianciotto en declaraciones a la prensa a las puertas de la planta de Skokie poco antes del inicio de la huelga. “Muchos de nosotros no tenemos regalos de Navidad bajo el árbol este año. Los salarios y las horas que recibimos trabajando para Amazon simplemente no son suficientes para salir adelante en la economía actual”.

El sindicato señaló las ganancias de Amazon, que se han disparado, especialmente en los últimos años. Amazon informó de una ganancia neta de US$ 39.200 millones en los nueve primeros meses de este año, más del doble que en el mismo periodo de 2023, con unos ingresos de US$ 450.200 millones en lo que va de año, lo que la convierte en la segunda mayor empresa privada del mundo, solo por detrás de Walmart en términos de ingresos.

“Ya no van a ser los paquetes por encima de las personas, las ganancias por encima de las personas. Es la gente por encima de los paquetes los paquetes, la gente por encima de las ganancias”, dijo Ash’shura Brooks, otro conductor en Skokie, quien habló fuera de las instalaciones.

En los centros que se declararon en huelga y en los que lo harán este jueves, el sindicato afirma que representa a los conductores que trabajan para un contratista de Amazon. El sindicato sostiene que, en virtud de una norma anunciada por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés), se puede considerar que tienen empleadores conjuntos: tanto el servicio de reparto como Amazon. Sin embargo, Amazon y otros grupos empresariales están desafiando esa norma.

“Hay muchos matices aquí, pero quiero ser clara, los Teamsters no representan a ningún empleado de Amazon a pesar de sus afirmaciones de lo contrario”, dijo Kelly Nantel, portavoz de Amazon, en un comunicado. “Toda esta narrativa es una jugada de relaciones públicas, y la conducta de los Teamsters este año pasado y esta semana es ilegal”.

Brooks y Cianciotto se burlaron de la idea de que no son empleados de Amazon, a pesar de que su empleador inmediato es un contratista de terceros. Brooks calificó la afirmación de la empresa de “desgarradora… que Amazon nos diga que no somos conductores de Amazon, cuando llevamos chalecos de Amazon y repartimos en furgonetas de Amazon”.

Cianciotto dijo que el uso de terceros contratistas es simplemente una forma de que Amazon se desprenda de la responsabilidad de negociar con los conductores.

“Estos contratistas externos no existen sin Amazon”, dijo.

Pero la regla del empleador conjunto de la que depende el sindicato para tratar de obtener un mejor acuerdo para los conductores corre el riesgo de desaparecer una vez que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombre a principios del próximo año a un consejero general y a miembros de la junta de la NLRB más favorables a las empresas.

Sin embargo, no son solo los conductores que trabajan para contratistas independientes los que Amazon se niega a reconocer como miembros de Teamsters.

Amazon no muestra ningún indicio de que esté dispuesto a llegar a un acuerdo con Teamsters o incluso que reconozca que el sindicato habla en nombre de cualquiera de sus trabajadores, a pesar de que el sindicato declara que los empleados de numerosas instalaciones de Amazon han firmado tarjetas solicitando unirse.

Los sindicatos suelen obtener la representación de los trabajadores solicitando la celebración de elecciones supervisadas por la NLRB. Aunque el reconocimiento voluntario de un sindicato por parte de un empresario está permitido por la legislación laboral, es relativamente raro y parece prácticamente imposible en este caso, dadas las posiciones declaradas de Amazon. Pero, en lugar de buscar votos para conseguir una representación reconocida por la NLRB, el sindicato exige que Amazon reconozca a los trabajadores que han firmado tarjetas solicitando afiliarse al sindicato.

Un sindicato emergente, el Amazon Labor Union (ALU), ganó una votación de este tipo en las instalaciones de Amazon en Staten Island en abril de 2022. Y esa votación fue certificada por la NLRB. Pero, a pesar de los repetidos reveses en los tribunales, Amazon sigue luchando contra los resultados de esa elección en otros recursos judiciales.

Otras votaciones de representación sindical han fracasado en otras instalaciones de Amazon antes y desde entonces. Los miembros de ALU votaron en junio afiliarse a Teamsters, uno de los sindicatos más grandes y poderosos del país, con 1,3 millones de afiliados.

El sindicato no anunció una huelga en el almacén de Staten Island, a pesar de que el sindicato había anunciado previamente que los miembros de base allí habían autorizado una huelga. El sindicato no ha explicado por qué no se han sumado a la medida.

Entre los otros lugares que se verán afectados este jueves por la mañana figuran Atlanta, San Francisco, Victorville y City of Industry, California.