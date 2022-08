(CNN) – La mayoría de los casos de viruela del mono en el brote actual se han relacionado con la actividad sexual, pero una investigación publicada el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) ofrece una nueva perspectiva sobre otras formas en que se puede propagar.

Un hombre notó su primera lesión y posteriormente desarrolló un sarpullido unas dos semanas después de asistir a un “gran evento al aire libre lleno de gente en el que tuvo contacto cercano con otras personas, incluido el baile cercano, durante unas horas”, según investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Dio positivo por viruela del mono después de buscar atención en un departamento de emergencias aproximadamente una semana después.

El “principal factor de riesgo del paciente fue el contacto cercano, no sexual, con numerosas personas desconocidas en un evento al aire libre lleno de gente”, escribieron los investigadores, y el caso “resalta el potencial de propagación en tales reuniones, lo que puede tener implicaciones para el control de la epidemia”.

El evento al que asistió en el Reino Unido no era un rave y no asistieron específicamente o en su mayoría personas que se identificaban como homosexuales o bisexuales, según los investigadores. Mientras que muchos de los asistentes vestían camisetas sin mangas y pantalones cortos, él vestía pantalones y una camiseta de manga corta. No notó a nadie con lesiones en la piel o que pareciera estar enfermo, y asistió a algunos otros eventos similares durante los siguientes cuatro días.

De acuerdo con la guía de los CDC, “la viruela del mono se puede contagiar a cualquier persona” a través del contacto cercano, que a menudo es piel con piel, así como el contacto íntimo que incluye sexo, abrazos, masajes y besos.

El paciente, un hombre de unos 20 años que recientemente regresó a EE.UU. después de un viaje al Reino Unido, no informó ningún contacto sexual y no tenía evidencia de lesiones genitales. Las muestras de saliva y los hisopos nasales dieron positivo para el virus, a pesar de que el paciente no informó ningún signo relacionado de enfermedad, como fiebre, escalofríos o tos.

Un análisis anterior de los casos de viruela del mono realizado por los CDC encontró que las primeras señales de advertencia de la enfermedad son menos comunes en el brote actual en comparación con la viruela del mono “típica”. En aproximadamente 2 de cada 5 casos, la enfermedad comenzó con la erupción, pero no se informaron síntomas prodrómicos como escalofríos, dolor de cabeza o malestar general.

Estos hallazgos indican que la transmisión puede estar “asociada con síntomas clínicos” y cosas como la ropa de cama del hotel y las áreas de alto contacto en entornos públicos pueden ser modos de transmisión.

Sin embargo, a pesar de que no se informó ningún contacto sexual, un hisopo rectal del paciente dio positivo para el virus, lo que indica “potencial de transmisión sexual sostenida”.