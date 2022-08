(CNN/CNN Chile) – Un grupo de personas tuvo un encuentro cercano y personal con un caimán en el Love Park de Filadelfia.

Pero el reptil no es una bestia salvaje, es Wally, el animal de apoyo emocional de Joie Henney, un hombre de 68 años con cáncer que tiene depresión.

Henney conversó con CNN y contó que adquirió a Wally hace seis años.

El hombre, un veterano rescatador de reptiles que ha trabajado con caimanes durante 30 años, fue contactado por un amigo que trabaja en Florida. “Había una sobreabundancia de caimanes en esa zona“, dijo.

En Florida, a los llamados “caimanes molestos” les practican la eutanasia o los trasladan a cautiverio, explicó. Wally fue retirado de una laguna de Florida y el amigo de Henney se llevó a la cría de caimán, que entonces medía sólo 50 centímetros y tenía poco más de un año, a Pensilvania.

Así comenzó una relación única entre este hombre y el caimán.

“Wally ha sido muy diferente a cualquier caimán con el que haya tratado en los últimos 30 años”, dijo Henney. “No muestra ira. No muestra agresividad. No lo ha hecho desde el día en que fue capturado. Nunca pudimos entender por qué”, sostuvo.

“Es simplemente adorable, duerme conmigo, me roba las almohadas, me roba las sábanas. Es simplemente increíble”, afirmó el hombre.

La personalidad despreocupada de Wally llevó a Henney a obtener la licencia del caimán como animal de apoyo emocional. El caimán le ha servido de consuelo mientras se sometía a tratamientos de radiación contra el cáncer.

Henrey y Wally hacen todo juntos: van al supermercado, al parque, entre otras acitivades. El caimán, que es una sensación en Instagram y TikTok, tiene 7 años y mide 1,5 metros.

La mayoría de la gente que ve a Wally “se emociona y se alegra de verlo”, dice Henney, quien señaló que no está preocupado por la posibilidad de que el caimán muerda a alguien: “Wally es el único caimán con el que he estado que se niega a morder. Es alucinante, difícil de creer”.

Henney espera que la historia de Wally pueda ayudar a animar a la gente a “ser amable con los demás“. Está orgulloso de que Wally pueda ayudar a “poner una sonrisa en la cara de la gente, este mundo ya es bastante duro”.