(EFE) – Un hombre fue detenido este miércoles por la policía después de que intentase arrojar huevos contra el rey Carlos III en York, en el norte de Inglaterra, mientras el monarca saludaba a la gente congregada en esa ciudad británica.

Las cámaras de televisión muestran el momento en que se estrellan tres huevos en el suelo, justo al lado de donde Carlos III y la reina consorte, Camilla, estaban dando la mano a unos ciudadanos en el área de Micklegate Bar, en York.

Lee también: Embajadora de Chile en Reino Unido presentó sus cartas credenciales al Rey Carlos III: “Fue muy cercano y cariñoso”

Aunque ninguno de los huevos alcanzó al rey, los guardias de seguridad lo evacuaron inmediatamente del lugar.

En el momento de la detención del hombre, cuya identidad o edad no han sido facilitados, se escuchó a una persona gritar: “Este país fue construido con la sangre de esclavos“, mientras otros asistentes empezaron a cantar el himno nacional “Dios salve al Rey”.

Carlos III ascendió al trono el pasado 8 de septiembre tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, a los 96 años.

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.

Latest: https://t.co/HPqZUybwyO

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kl7x5dByzu

— Sky News (@SkyNews) November 9, 2022