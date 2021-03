(CNN) — Esta es una historia de dos multitudes.

El primero es en el Vondelpark de Ámsterdam, un espacio verde magníficamente ajardinado en la capital holandesa. Cientos de personas hacen las maletas para celebrar los días de febrero inusualmente cálidos.

“No está permitido, pero lo haremos de todos modos“, dijo una joven a la televisión holandesa. “Esto no puede continuar. No pueden dejarnos en casa. Nos estamos deprimiendo”.

Un video filmado por una cadena de noticias local de Ámsterdam en el Vondelpark mostró la euforia de los jóvenes que, como dijo otra mujer, estaban “hartos” de las reglas.

La policía toma medidas enérgicas. El alcalde cierra todas las entradas al parque, excepto dos, para que la policía pueda controlar todas las llegadas.

La segunda multitud está a solo unos kilómetros de distancia, unos días después, en la sala de conciertos Ziggo Dome. Cientos entran en fila para escuchar al cantante de folk André Hazes, Jr., canturrear sus canciones cursis y cantar.

Esta vez, no hay represión. De hecho, esta vez cuenta con la aprobación explícita del gobierno para ignorar el límite de 30 personas en los pocos tipos de reuniones en interiores que están permitidas.

Lee también: Papa Francisco en la misa de Domingo de Ramos: “Hay que pasar de la admiración al asombro”

Todos los asistentes dieron negativo por coronavirus no más de 48 horas antes. Todos llevan etiquetas electrónicas para rastrear contactos. Es parte de un experimento respaldado por el gobierno para ver cómo la industria de eventos puede recuperarse en un país que, como gran parte de la Europa continental, ha tardado en implementar las vacunas.

Fue como aterrizar “en una especie de sueño donde todo está permitido nuevamente“, dice Vivian Nagelkerke, de 26 años, quien fue al concierto con una amiga. “Fue realmente legendario estar de regreso en una sala de conciertos. Antes de la pandemia, iba a conciertos tres veces por semana”.

Conejillos de indias felices

Ocho reuniones iniciales que tuvieron lugar durante el mes pasado fueron el resultado de conversaciones de meses entre el gobierno holandés y un grupo de planificadores de eventos que se unieron para formar el “Laboratorio de campo“.

Los investigadores idearon una serie de eventos, desde festivales de baile y un concierto sentado hasta un partido de fútbol, para estudiar el comportamiento de los asistentes y rastrear cualquier posible infección.

“Hasta ahora, los conejillos de indias estaban muy contentos de participar en la investigación“, se ríe Andreas Voss, profesor de control de infecciones en la Universidad de Radboud.

Lee también: Sin distancia física y con mascarilla: Realizan el primer concierto masivo durante la pandemia en España

Si bien aún no han publicado ningún resultado concluyente, Voss dijo que al comparar los datos de los asistentes al concierto con los de la población general, creen que asistir a un evento bien regulado, dividido en burbujas, con una prueba de PCR negativa, no es más arriesgado que llevar a cabo su vida diaria normal en los Países Bajos.

“Hasta ahora, el riesgo es mayormente menor de lo que no se hubiera probado, fuera del evento”, dijo Voss. “Ciertamente tenemos resultados prometedores, que muestran que en muchas de las situaciones que creamos, el riesgo durante la situación especial fue menor o igual al de casa”

El ministro de salud holandés está de acuerdo. A principios de este mes, dijo que los hallazgos iniciales eran “realmente alentadores”.

La Comisión Europea a principios de este mes dio a conocer planes para un “certificado verde digital”, o pasaporte de vacuna, para permitir que aquellos que han sido vacunados prueben su estado. El primer ministro Mark Rutte ha dicho que dicho plan “puede ser útil en el futuro”.

“La gente se libera”

El riesgo, por supuesto, no era solo para quienes asistieron a los eventos, sino para cualquier persona con la que pudieran tener contacto después. Los organizadores pidieron a los asistentes que limitaran el contacto con personas vulnerables en los días posteriores al evento, y se les pidió que se hicieran una segunda prueba cinco días después.

Nagelkerke dijo que había visto algunas reacciones negativas en Facebook, pero que sus amigos y familiares eran en su mayoría envidiosos.

Lee también: Imponen racionamiento de combustible en Siria ante bloqueo del Canal de Suez

Field Lab dice que detectaron 67 casos positivos de coronavirus entre los aspirantes al evento, a quienes se les negó la entrada. Hasta ahora, sólo cinco personas de más de 6.000 participantes han dado positivo en ese hisopo posterior al evento, dicen, y los investigadores no pueden estar seguros de si esa infección fue el resultado de asistir a un evento de Field Lab.

“Lo que sucedió allí fue tan extraño“, dijo Emily Denissen, quien celebró su 32 cumpleaños en uno de los conciertos. “La gente simplemente se suelta por completo”.

Parte de soltarse también significó renunciar a las pautas establecidas para los asistentes. Una vez que la cerveza comenzó a fluir, se quitaron las máscaras y se ignoraron los marcadores de distanciamiento social.

Pero eso no es sorprendente, dijo Voss, y no es algo malo. “No los influenciamos de ninguna manera, no los corregimos durante el evento, porque queremos saber qué está pasando en la vida real”.

“Es cierto que durante el evento de baile y el evento del concierto, las máscaras volaron bastante rápido“, dijo, pero durante el teatro, la conferencia de negocios y los experimentos de fútbol, ​​dijo, más del 94% usaba máscaras.

De hecho, solo se pidió a algunos asistentes al concierto que usaran máscaras. Field Lab creó seis burbujas diferentes, cuyas condiciones variaban en rigor. Los más laxos tenían sólo 50 personas, no requerían máscaras faciales y tenían barra libre durante todo el concierto. El más estricto tenía 250 personas, requería máscaras faciales en todo momento, alentaba a las personas a mantenerse a 1,5 metros de distancia.

“Casi no puedo describir con palabras cómo fue“, dijo Denissen. “Fue tan increíble”.

Niels Fekken, de 21 años, que fue con Nagelkerke, dice que fueron “capaces de saborear la vida real”.

“No creo que haya sido tan feliz el año pasado como ese día“.

Lee también: Cientos de músicos en París interpretaron “El pueblo unido, jamás será vencido” para exigir ayuda al gremio cultural