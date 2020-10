(CNN) – La senadora Kamala Harris y el vicepresidente Mike Pence esquivaron una pregunta en el debate vicepresidencial de este miércoles sobre si habían discutido “garantías o procedimientos” con Joe Biden o Donald Trump “respecto a discapacidad presidencial”.

La moderadora del debate Susan Page, de USA Today, destacó que “uno de ustedes hará historia el 20 de enero, será el vicepresidente del presidente con mayor edad que Estados Unidos haya tenido”.

Page continuó señalando que “Donald Trump cumplirá 74 años el día de la inauguración. Joe Biden tendrá 78 años. Eso ya ha generado preocupaciones entre algunos votantes, preocupaciones que se han agudizado por la hospitalización del presidente Trump en los últimos días”.

“Vicepresidente Pence, ¿ha tenido una conversación o llegó a un acuerdo con el presidente Trump sobre garantías o procedimientos en lo que respecta a la discapacidad presidencial? Y si no es así, ¿cree que debería hacerlo?”, preguntó Page.

Pence no respondió a la pregunta y, en cambio, criticó a Harris por decir que no confiaría en la palabra de Donald Trump cuando se trataba de una vacuna. Harris dijo durante el debate que confiaría en los científicos y los expertos en salud pública frente a una posible vacuna, pero no en Trump.

Cuando se le planteó la pregunta, Harris tampoco respondió. En cambio, habló sobre su historial y las barreras que ha superado a lo largo de su carrera: la primera mujer negra en ser elegida fiscal general de California, la segunda mujer negra en ser elegida para el Senado de los Estados Unidos, y ahora la primera mujer negra y surasiática en ser candidata a la vicepresidencia por un partido importante.