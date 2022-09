Un guardia real se desmayó mientras custodiaba el féretro de la reina Isabel II en el Palacio de Westminster, en Londres.

El instante de la caída fue captado por las cámaras de televisión que documentan cada minuto de los funerales de la monarca.

En el video se ve cómo otros guardias acudieron inmediatamente a ayudarlo. La transmisión de la ceremonia fue interrumpida durante algunos minutos, mientras le brindaban primeros auxilios.

Según el corresponsal de la familia real y editor en jefe de Royal Central, Charlie Proctor, de ahora en adelante, “si uno de los guardias se siente mal durante la vigilia, se le ha dicho que levante la cabeza. Esto alertará al guardia superior y se realizará una rotación”.

If one of the guards feels unwell during the Vigil, they have been told to raise their head.

This will alert the senior guard and a rotation will take place. https://t.co/8xqQKfFJ3d

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) September 14, 2022