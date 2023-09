(CNN) — En su último viaje a la República Centroafricana (RCA) el mes pasado, el exjefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, visitó la Maison Russe, o Casa Rusa, un centro cultural cerca de la embajada rusa en la capital, donde posó para selfies con sus lugartenientes. y locales.

El instituto, y sus diversas actividades, son claros ejemplos de cómo el grupo de mercenarios se ha convertido en un sustituto del Estado ruso en el país y en un símbolo de los desafíos que enfrenta el presidente Vladimir Putin mientras intenta recuperar el control.

Desde el intento de golpe de Prigozhin en junio y su posterior muerte en un accidente aéreo en las afueras de Moscú sólo dos meses después, Rusia ha estado involucrada en una lucha de alto riesgo para centralizar su imperio en el continente africano, que incluye miles de combatientes, una amplia gama de empresas holdings y múltiples iniciativas de poder blando como ésta.

Mientras el Kremlin intenta abrazar la extensa red comercial de Wagner, lo que sigue para el grupo sigue sin estar claro. Pero en Bangui están empezando a surgir señales de lo que le deparará el futuro a la República Centroafricana, uno de los primeros estados clientes de la organización y su laboratorio en el continente. Aquí Rusia parece estar consolidando las operaciones de Wagner mientras continúa ejerciendo su influencia. El mensaje que Moscú quiere proyectar parece ser: todo sigue igual.

El dominio de Rusia es visible en todas partes. En los bares al borde de la carretera, los lugareños beben cerveza Africa Ti L’Or y vodka Wa-Na-Wa fabricado por una empresa vinculada a Wagner. Mientras tanto, aviones de combate donados por Rusia silban en sus incursiones sobre sus cabezas.

En el centro cultural ondea una bandera tricolor rusa. Afuera, un carrusel coronado con una cúpula en forma de cebolla gira en el patio.

“La Maison Russe es el centro neurálgico de todas las actividades de Wagner en la República Centroafricana”, dijo a CNN Nathalia Dukhan, investigadora principal de The Sentry, una organización sin fines de lucro estadounidense que ha monitoreado a Wagner en todo el país.

Según The Sentry, el centro alberga una amplia gama de operaciones vinculadas a los esfuerzos comerciales de Wagner: el grupo lo utiliza para vender su oro y diamantes y entretener a los VIP. Organiza eventos diseñados para “difundir la cultura rusa y al mismo tiempo promover una percepción pro-Moscú de las relaciones internacionales”, dijo Dukhan.

Mercenarios del grupo Wagner han operado en la República Centroafricana desde al menos 2018, protegiendo al presidente Faustin-Archange Touadera y entrenando a reclutas del ejército. Las tropas de Wagner han luchado contra los rebeldes en el conflicto civil del país, que ha durado más de una década, al tiempo que han ampliado el alcance de Rusia en la nación rica en minerales. Wagner ha obtenido una serie de generosas concesiones mineras en el país para realizar prospecciones de diamantes y oro, y está muy involucrado en la industria maderera.

All Eyes on Wagner, una iniciativa de código abierto que sigue al grupo, dijo que la Casa Rusa está constituida como una empresa en Bangui pero no tiene vínculos con la agencia Rossotrudnichestvo, que es la agencia estatal rusa que coordina los institutos culturales en todo el mundo.

“Maison Russe… es un excelente ejemplo de cómo el grupo Wagner ha sido un sustituto del Estado ruso”, dijo All Eyes on Wagner a CNN. Añadió que sirve tanto a los intereses de Wagner como a los de Rusia: “Promocionar las cervezas de Wagner a través de eventos exclusivos, proyectar películas de Wagner, acoger a Prigozhin e invitar a delegaciones del Ministerio de Defensa ruso a dar conferencias sobre la cooperación militar entre Rusia y la República Centroafricana”.

El centro ha estado dirigido durante mucho tiempo por Dmitry Syty, un exdiputado de Prigozhin que ha desempeñado “un papel de liderazgo” en la República Centroafricana para Wagner, según el Consejo Europeo.

Pero Syty, que está sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos “por graves abusos contra los derechos humanos” y sobrevivió a un intento de asesinato en diciembre de 2022, puede haber sido reemplazado.

Los medios locales informaron recientemente que una nueva directora había asumido el cargo en la Casa Rusa, refiriéndose a ella como Nafisa. Ella apareció en las fotografías de Prigozhin en su última visita a la República Centroafricana, pero no hay evidencia de que tuviera alguna afiliación con Wagner antes de abril.

El acceso a la Casa Rusa está extremadamente restringido. No se ha concedido acceso a ningún periodista occidental, y el supuesto nuevo director rechazó repetidamente las solicitudes de CNN para filmar en el centro. Cuando un equipo de CNN visitó el sitio usando una cámara oculta, ella se presentó como Nafisa Kiryanova.

Basándose en cuentas de redes sociales y otros perfiles vinculados, CNN descubrió que ella también tiene otro nombre: Anfisa Alexandrovna Kiryanova. Un canal de YouTube vinculado a Kiryanova revela que hace apenas nueve meses estaba compartiendo reseñas en vídeo de cosméticos. En un currículum compartido en línea, afirma haber trabajado como traductora y haber asistido a la Sorbona de París y a la Universidad Lingüística Estatal de Moscú.

Vestida con ropa local y tacones plateados, le dio a CNN un breve recorrido por el instituto. En tres tiendas de campaña situadas fuera del centro se impartían clases de ruso y en una sala de cine se proyectaban películas rusas.

Un hombre enmascarado, que parecía ser un mercenario de Wagner, pasó junto a las tiendas hasta llegar a un aparcamiento situado detrás. Kiryanova no confirmó quién era ni mostró a CNN el área restringida a la que se dirigía.

Cuando CNN presionó a Kiryanova sobre su aparición en el fondo de las fotografías tomadas de Prigozhin en el centro, ella se mostró evasiva y preguntó: “Dios mío, ¿puedes mostrarme eso?”. Después de que le mostraron las fotografías, admitió a regañadientes: “Está bien, sí, eso es bueno”.

Hablando de la visita de Prigozhin y del futuro de Wagner en la República Centroafricana, Kiryanova afirmó que su muerte no significa nada para la misión de Rusia en el país.

“¿Cambia algo si, no sé, muere el presidente de su país? ¿Significa esto que su país deja de existir?… La misión sigue existiendo, la misión cultural rusa sigue existiendo”, dijo.

Cuando se le preguntó quién supervisaba el centro ahora, Kiryanova dijo que Syty era “responsable del jefe de toda la misión y dirige algunas otras direcciones”.

Syty y el asesor de seguridad de Wagner para el presidente Touadera, Vitali Perfilev, quien también está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, se encuentran entre la vieja guardia de Wagner que todavía estaba en el terreno en la República Centroafricana a fines de la semana pasada. Un funcionario diplomático que habló con CNN bajo condición de anonimato dijo que los dos hombres habían regresado a Moscú y regresaron, sugiriendo que habían firmado nuevos contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia.

Ambos se han retirado a las sombras en los últimos meses y rechazaron las repetidas solicitudes de entrevistas de CNN.

El funcionario diplomático dijo que Wagner dejó una huella duradera en la República Centroafricana con sólo unos 1.000 mercenarios sobre el terreno. Ahora, Rusia se está embarcando en una reorganización concertada, con un intento de reducir los costos operativos de Wagner en la República Centroafricana, dijo el funcionario. Ese esfuerzo tiene dos frentes: obligar a los combatientes a firmar nuevos contratos y retirarlos para concentrar el control en los principales centros de población.

En julio y agosto, los aviones de transporte Ilyushin IL-76 rotaban semanalmente para llevar a los combatientes de regreso a Moscú para firmar contratos, dijo el funcionario, y agregó que se estima que 150 no han regresado.

Hay signos evidentes de una reconcentración de tropas en toda la capital.

Los mercenarios de Wagner circulan por Bangui en camionetas camufladas pintadas de verde o arena. Están en las calles y compran en tiendas de comestibles, vestidos con pasamontañas para recoger galletas, plátanos y botellas de Coca-Cola. El protocolo Wagner dicta que siempre deben cubrirse la cara, incluso en situaciones como buscar zapatos en un mercadillo.

A pesar del fallido motín de Wagner y la posterior muerte de Prigozhin a miles de kilómetros al norte, poco ha cambiado en la relación de la República Centroafricana con Rusia, según Fidèle Gouandjika, asesora principal del presidente Touadera.

CNN se reunió con Gouandjika en su mansión de la capital. Alto y canoso, vestía una camiseta adornada con el mensaje “Je suis Wagner” (“Yo soy Wagner”, en francés), afirmando que se la regaló el propio Prigozhin. “Él era mi amigo, era mi mejor amigo frente a todo el pueblo centroafricano”, dijo sobre el difunto jefe mercenario.

“Los rusos nos dieron la paz“, dijo, y añadió: “Estamos muy contentos de que el señor Yevgeny Prigozhin en poco tiempo, un año, haya expulsado a los rebeldes y nuestro país esté ocupado al 100% por nuestro ejército”.

Gouandjika afirmó que Putin habló recientemente con Touadera y le aseguró que: “‘Todo será como ayer. Será mejor mañana y pasado mañana. Así que no nos arrepentimos’”.

Gianluca Mezzofiore de CNN contribuyó a este informe.