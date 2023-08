En un nuevo capítulo de Última Mirada, el periodista Raúl Sohr analizó la influencia del Grupo Wagner en Níger tras la crisis política y el temor de Estados Unidos frente a su posible traslado al país africano “dado las expresiones públicas que hemos visto”.

Y ahondó en el contexto: “Cuando la gente salió en la capital, en Niamey, a apoyar el golpe de Estado, curiosamente llevaba banderas de su país y banderas rusas. No es algo muy usual ver banderas rusas en una situación de este tipo y eso gatilló todas las sospechas de que el Grupo Wagner tenía algo que ver. Pero eso no se ha demostrado y el canciller estadounidense (Antony Blinken) ha planteado que no hay evidencia hasta el momento, simplemente que es un temor que ellos tienen“.