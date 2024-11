“Gracias, Dios mío”: Jair Bolsonaro y Nayib Bukele felicitan a Donald Trump ante eventual triunfo en las elecciones en Estados Unidos

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el actual líder de El Salvador, Nayib Bukele felicitaron a Donald Trump ante su inminente triunfo en las elecciones en Estado Unidos.

A través de la red social X, el exMandatario brasileño escribió: “Gracias, Dios mío. Felicitaciones Donald Trump”.

Trump y Bolsonaro han tenido una muy buena relación cuando ambos fueron presidentes de sus respectivos países.

Bolsonaro agregó un verso bíblico a sus felicitaciones: “Salmo 30:5: “El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega a la mañana””.

En tanto, Bukele escribió: Felicitaciones al Presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump”

“Que Dios te bendiga y te guíe”, agregó.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸

May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024