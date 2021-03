(CNN Brasil) — Con la decisión del ministro Edson Fachin, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuperó sus derechos políticos y volvió a ser elegible. El ex presidente se mantendrá con derechos políticos en los siguientes escenarios: si es absuelto, si es condenado sólo en primera instancia y si los cargos caducan. Según la ley de Limpio Registro, Lula no podía ser candidato sólo si era condenado en un órgano colegiado, en este caso el Juzgado Regional Federal de la Primera Región.

Al pronunciarse sobre la solicitud de hábeas corpus para la defensa de Lula, en noviembre del año pasado, Fachin declaró la incompetencia de la Justicia Federal de Paraná en cuatro casos: el tríplex de Guarujá, el sitio de Atibaia, la instalación del Instituto Lula y donaciones de Odebrecht. Según el ministro, el Decimotercer Juzgado Federal de Curitiba, cuyo título al momento de las condenas era el exministro Sergio Moro, no era el “juez natural” de los casos.

En la misma decisión, Fachin extinguió catorce juicios que estaban pendientes en la Corte Suprema y cuestionó si Moro actuó parcialmente en la condena de Lula, como alegó la defensa del expresidente.

Según el despacho del ministro, la sentencia del pleno del Tribunal Supremo Federal (STF) ya había restringido el alcance de la competencia del decimotercer Tribunal Federal de Curitiba.

“Los practicados en perjuicio de Petrobras son competencia del Décimo Tercer Juzgado Federal de lo Penal de Curitiba, los que no tienen esta relación y si no la tienen es cuestión de decidir al respecto”, explica Carlos Velloso, exministro de el Tribunal Supremo Federal.

Lee también: Con memoriales y prendas amarillas: Mujeres se manifestaron a nivel mundial en un nuevo 8M

La decisión de Fachin es procesal. El ministro no analizó el fondo de las condenas. En nota, el gabinete explicó que, si bien el tema de la competencia de Curitiba para analizar los procesos de Lula ha sido planteado previamente, “esta es la primera vez que el argumento ha llevado a examinar condiciones procesales, en vista de la profundización y mejora de la materia por Supremo “.

Según el texto, en el proceso penal que involucró a Lula, así como en otros casos juzgados por el Pleno y por el Segundo Panel del STF, “se verificó que los alegados hechos ilícitos no involucraron directamente sólo a Petrobras, sino también a otras órganos de la administración pública”.

Según el ministro, en otros casos de agentes políticos denunciados por el Ministerio Público Federal en circunstancias similares a las de Lula, la Sala Segunda de la Corte Suprema ya ha venido trasladando estos casos al Tribunal Federal del Distrito Federal.

En 2017, el entonces juez Sergio Moro condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de activos en el caso del triplex de Guarujá. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la cuarta región, que aumentó la pena a 12 años, y, posteriormente, por el Tribunal Superior de Justicia, que redujo el tiempo de prisión a 8 años. Lula, sin embargo, niega que se haya beneficiado del apartamento.

Lee también: Perú entregará pensión mensual a los niños que perdieron a sus padres por el COVID-19

El proceso en el sitio de Atibaia, a su vez, fue lo que llevó a la segunda condena de Lula en las demandas de Lava Jato. En la denuncia del Ministerio Público de la Federación también se imputa al expresidente los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Según los fiscales, la propiedad se sometió a renovaciones financiadas por empresas, que, a cambio, se habrían visto favorecidas en los contratos con Petrobras. En primera instancia, fue condenado a casi 13 años de prisión. En el segundo, la sentencia fue ampliada a más de 17 años por los jueces de la TRF-4.

Pese a ser condenado, el expresidente se encuentra en libertad desde el 8 de noviembre de 2019, luego de 580 días de prisión en la sede de la Policía Federal de Paraná, en Curitiba, debido a una decisión del STF, que prohibió la detención tras condena en segunda ejemplo.

La defensa de Lula informa que recibió la decisión de Fachin con “serenidad”, pero que no repara el daño irreparable causado por el ex juez Sergio Moro y los fiscales del caso Lava Jato al ex presidente.

La Fiscalía General de la Nación ya ha analizado el caso y está preparando un recurso de apelación contra la decisión del ministro, que podrá llevar el análisis del caso al Pleno de la Corte Suprema.

Lee también: Donará ganancia a hospitales: Banksy subastará su obra en homenaje a la primera línea sanitaria

Los expertos no están de acuerdo con el juicio por sospecha de Moro

A pesar de que Lula dijo a sus aliados que no renuncia a seguir adelante con el proceso de sospecha del ex juez Sergio Moro, el ex ministro de Justicia Torquato Jardim defiende la tesis de que el caso no puede ser juzgado después de la decisión de Fachin.

“El proceso de sospecha no se puede juzgar porque en el orden lógico de la destitución de un magistrado, el primer tema es su imparcialidad. Antes de decidir sobre la competencia, se decide la imparcialidad ”, dijo el exministro citando la decisión de Fachin.

En otro punto de vista, uno de los criminalistas más influyentes de Brasilia, el abogado Antônio Carlos de Almeida Castro, criticó a Moro en una entrevista con CNN, diciendo que “hoy nadie duda que Moro fue parcial“. Para él, el hecho de que las condenas de Lula fueran anuladas no impide juzgar la sospecha de Moro.

“El hábeas corpus que se ocupa de la parcialidad, que es con el ministro Gilmar (Mendes), es otro asunto, que debe ser llevado a juicio. Sergio Moro estaba trabajando de manera inadecuada, sin tener la competencia para hacerlo. jurisdicción, no existe “.