(CNN Brasil) — El ministro del Tribunal Supremo Federal (STF) Edson Fachin anuló este lunes las condenas del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva del Partido de los Ttrabajadores otorgadas por la Justicia Federal en Paraná relacionadas con las investigaciones de la Operación Lava Jato, y ordenó el traslado de los respectivos expedientes a la Sección Judicial del Distrito Federal.

Las decisiones se refieren a los casos juzgados por la Justicia Federal de Paraná en los casos del tríplex de Guarujá, el sitio de Atibaia y el Instituto Lula.

Con la decisión, el ex presidente recupera los derechos políticos y vuelve a ser elegible.

Ahora le corresponde al Tribunal Federal del Distrito Federal decidir si los actos realizados en los procesos que involucran a Lula pueden ser validados o reutilizados.

Según Cristiano Zanin, abogado del expresidente, Fachin respondió a una solicitud realizada en noviembre de 2020 para la defensa de Lula.

En nota, la oficina del ministro informó que si bien ya se planteó el tema de la jurisdicción

indirectamente, es la primera vez que los alegatos reúnen condiciones procesales para ser examinadas, en vista de la profundización y perfeccionamiento del asunto por parte del Tribunal Supremo Federal.

Según Fachin, las acciones que involucran al ex presidente no pudieron ser juzgadas por la Corte Federal de Paraná porque los hechos presentados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras. También según el ministro, desde el inicio de la Operación Lava Jato, varias demandas han salido de Vara do Paraná por el mismo motivo.

Con motivo de la decisión, el ministro notificó la pérdida del objeto de diez habeas corpus y cuatro denuncias interpuestas por la defensa de Lula. Entre las acciones destaca la que cuestiona la sospecha del ex juez titular del Juzgado 13 de Curitiba, Sergio Moro.