(CNN en Español) — Las fuerzas rusas comenzaron la batalla por Donbás, dijo este lunes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un discurso en video.

“Las fuerzas rusas han comenzado la batalla por Donbás para la cual se han estado preparando por mucho tiempo y un conjunto considerable de las fuerzas rusas están concentradas y enfocadas en esa ofensiva”, dijo Zelensky.

El presidente subrayó que las fuerzas ucranianas seguirán luchando contra una incursión rusa en la región.

“No importa cuántos militares rusos lleven a esa zona, seguiremos luchando y defendiéndonos, y lo haremos todos los días. No renunciaremos a nada que sea ucraniano, pero no reclamamos nada que no sea nuestro”, dijo Zelensky.

“Estoy agradecido con todos nuestros guerreros, nuestros soldados, nuestros heroicos pueblos y las aldeas de la región que resisten y se mantienen firmes”, agregó.