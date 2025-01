“Han fallado reiteradamente”: Fiscal de EE.UU. solicita a Trump “suspensión inmediata” del programa Visa Waiver para Chile

El fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer, informó que solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la suspensión inmediata del programa de exención de visa para Chile, conocido como Visa Waiver.

Desde 2013, Chile es el único país de Latinoamérica que forma parte de este programa, lo que permite a sus ciudadanos ingresar a Estados Unidos sin necesidad de una visa tradicional.

Sin embargo, autoridades estadounidenses han puesto en duda la continuidad del beneficio debido a múltiples casos en los que ciudadanos chilenos han sido detenidos tras cometer delitos en territorio estadounidense.

El fiscal Spitzer advirtió sobre una “peligrosa laguna en el programa de exención de visa”, señalando que ha facilitado el ingreso de redes del crimen organizado chileno a Estados Unidos, permitiéndoles cometer delitos como robos residenciales, hurtos y asaltos comerciales.

Asimismo, indicó que Chile ha fallado reiteradamente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre los antecedentes penales de sus ciudadanos.

Esta situación ha derivado en lo que se conoce como “turismo de robos”, en el que bandas criminales sudamericanas han sido vinculadas a delitos en al menos 25 estados del país.

Ante este escenario, Spitzer explicó que un grupo de legisladores solicitó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y al secretario de Estado, Marco Rubio, que tomen medidas inmediatas para abordar esta problemática.

“Seguimos instando a que suspendan inmediatamente la participación de Chile en el programa ESTA hasta que cumpla con la obligación de proporcionar verificaciones de antecedentes penales”, concluyó el fiscal.

For nearly two years, Orange County District Attorney Todd Spitzer has been sounding the alarm about a dangerous loophole in the Department of Homeland Security’s ESTA visa waiver program that has allowed Chilean organized crime rings a direct pipeline into the United States to… pic.twitter.com/V6jIwn4pqK

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) January 30, 2025