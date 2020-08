¿Qué es el nitrato de amonio?

El nitrato de amonio (AN), un compuesto de amoníaco y nitrógeno, es un material altamente volátil utilizado en fertilizantes y bombas agrícolas.

Los desastres que involucran AN son raros, considerando que EE.UU. usa millones de toneladas cada año en fertilizantes, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). El AN sólido “puro” es bastante estable, pero si el compuesto se mezcla con cualquier contaminante, incluso en pequeñas trazas, la mezcla se vuelve mucho más propensa a la detonación, razón por la cual normalmente existen pautas gubernamentales estrictas sobre cómo tratarlo y almacenarlo correctamente.

“En general, las condiciones de almacenamiento del AN son cruciales para su seguridad y estabilidad. Los materiales que se ubican o almacenan junto con AN pueden desempeñar un papel en su sensibilidad a la explosión», dijo la EPA en una guía publicada en 2019.

Por ejemplo, el AN no debe almacenarse con ningún combustible, materiales orgánicos, cloruros o metales, dice la guía, pues todos ellos son contaminantes potenciales. Las pautas de la EPA también recomiendan paredes resistentes al fuego en la unidad de almacenamiento, pisos no combustibles y, de forma crucial, temperaturas controladas.

El AN no arde, pero si se expone al calor, puede derretirse, lo que libera gases tóxicos combustibles que pueden causar una explosión. Es aún más peligroso si hay un gran suministro de AN almacenado en el mismo sitio, porque una vez que una pequeña sección de AN comienza a derretirse y explotar, el calor resultante puede activar el resto del suministro.

Uno de los peores desastres en la historia de Estados Unidos que involucró una forma de amoníaco ocurrió en abril de 1947 cuando un barco cargado con nitrato de amonio se incendió mientras estaba atracado en la ciudad de Texas. El incendio causó una explosión e incendios adicionales que dañaron más de 1.000 edificios y dejaron casi 400 muertos, según el sitio web de la Asociación Histórica de Texas.

En perspectiva, esa explosión fue provocada por 2.300 toneladas estadounidenses (aproximadamente 2.087 toneladas métricas) de nitrato de amonio, según la Seguridad Nacional de EE.UU.

Y en el Bombardeo de Oklahoma City en 1995, un ataque terrorista interno en Estados Unidos que mató a 169 personas e hirió a 467, se utilizaron solo dos toneladas estadounidenses (1,8 toneladas métricas) de nitrato de amonio.

¿Cuáles son los esfuerzos de respuesta en curso?

En las horas posteriores al bombardeo, las autoridades y las organizaciones humanitarias iniciaron esfuerzos de búsqueda y rescate. El presidente libanés ha ordenado a todas las fuerzas armadas que respondan al desastre y patrullen las áreas afectadas para mayor seguridad.

Organizaciones de ayuda como UNICEF y la Cruz Roja tienen equipos en el terreno que ayudan a las autoridades y han hecho llamados abiertos urgentes para donaciones de sangre.

Los hospitales se inundaron rápidamente, con doctores realizando triaje mientras docenas inundaban las salas de emergencia. La sección de emergencia de un hospital importante, el Centro Médico de la Universidad Estadounidense de Beirut, no pudo recibir más pacientes. Cuatro hospitales están fuera de servicio después de sufrir daños en la explosión, dijo el ministro de salud.

Otros países y organizaciones internacionales intervinieron rápidamente para ayudar y las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud están trabajando con las autoridades libanesas.

El presidente Trump, el primer ministro australiano Morrison y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecieron apoyo y asistencia. Rusia envió cinco aviones con equipo y médicos para establecer un hospital de campaña en Beirut, según la agencia estatal de noticias TASS, que citó al Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que “el rescate y la ayuda” se dirigían al Líbano, e Israel ha extendido formalmente la asistencia médica humanitaria.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto dijo que un hospital de campaña egipcio en Beirut estaba listo para brindar asistencia y que ya había recibido varios pacientes.

Los vecinos del Líbano en Medio Oriente, incluidos Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Iraq, también enviarán hospitales de campaña, suministros médicos y petróleo al Líbano, dijo la estatal libanesa NNA.

Ghazi Balkiz, Tamara Qiblawi, Helen Regan y Ben Wedeman contribuyeron a este informe.