(CNN) – Meses después de que fuera declarado culpable de asesinato, el ex oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin se declaró culpable en un tribunal federal el miércoles de cargos de derechos civiles relacionados con la muerte de George Floyd.

Chauvin también se declaró culpable en otro caso federal en el que fue acusado de privar de los derechos de un joven de 14 años en Minneapolis en 2017 por supuestamente arrodillarse sobre la espalda y el cuello de un adolescente esposado que no se resistía.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales solicitaron que Chauvin sea sentenciado a 300 meses de prisión, o 25 años, que se cumplirán al mismo tiempo que su sentencia actual de 22 años y medio por cargos estatales de asesinato.

La aparición se produjo casi 18 meses después de que el ex oficial sostuviera su rodilla en el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 26 segundos, mientras que el hombre negro de 46 años, esposado y tendido boca abajo en la calle, jadeó y le dijo a Chauvin y otros oficiales, “no puedo respirar”. La muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020 provocó protestas en todo el país contra la brutalidad policial y la injusticia racial.

En abril, Chauvin fue declarado culpable de asesinato no intencional en segundo grado , asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por la muerte de Floyd y fue sentenciado a 22 años y medio en una prisión estatal. Según la ley de Minnesota, Chauvin tendrá que cumplir dos tercios de su condena, o 15 años, y luego será elegible para la libertad supervisada durante los siete años y medio restantes.

Aparte de su caso de asesinato estatal, Chauvin fue acusado en dos acusaciones federales relacionadas con su labor policial. Se declaró inocente de los cargos federales en septiembre.

Pero el miércoles, Chauvin compareció ante un tribunal federal en St. Paul, Minnesota, vestido con un mono naranja y admitió su culpabilidad. La audiencia no fue grabada en video porque las cámaras no están permitidas en la corte federal.

El fiscal federal adjunto Allen Slaughter le pidió a Chauvin que confirmara los detalles incluidos en el acuerdo de culpabilidad, específicamente si Chauvin mantuvo a Floyd en el suelo incluso después de que Floyd dejó de responder.

“Correcto”, dijo Chauvin a cada pregunta formulada por el fiscal.

El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Paul Magnuson, aún no ha fijado una fecha para la sentencia de Chauvin.

Los miembros de la familia Floyd estaban presentes en la sala del tribunal, al igual que el menor no identificado que Chauvin admitió haber agredido en 2017. Según el reportero dentro del tribunal, el hermano de Floyd, Philonise Floyd, se dirigió al menor después de la audiencia y le dijo: “Es un buen día para la justicia.”

Una primera vez admitiendo la culpa

La declaración de culpabilidad representa la primera vez que Chauvin admite públicamente su papel en la muerte de Floyd, después de que se declaró inocente de los cargos estatales de asesinato y ejerció su derecho a no testificar en el juicio.

Hablando fuera de la corte, Philonese Floyd le dijo a CNN sobre la importancia de la declaración de culpabilidad de Chauvin.

“Para mí, esto es grande, porque se cayó una pared azul, y nunca se cae”, dijo. “Me hace sentir mejor saber que él será responsable de lo que esté sucediendo”.

Otros miembros de la familia dijeron que creían que Chauvin se declaró culpable solo porque no tenía otra opción.

“Sigo sintiendo el mismo dolor (y) rabia que sentí al principio, porque él pudo haber hecho esto el año pasado, haber comenzado esto ese día”, dijo Rodney Floyd, otro de los hermanos de Floyd. “Así que hoy es el mismo dolor”.

Terrence Floyd, otro hermano, dijo que escuchar la declaración de culpabilidad “me hizo sentir que, finalmente, asumió la responsabilidad”.

“Cuando se declaró culpable, sé que sabe por qué”, dijo. “El hecho sigue siendo que en realidad va a estar en prisión y va a cumplir una condena por lo que hizo, así que eso es lo suficientemente bueno para mí”.

El abogado de derechos civiles de la familia, Benjamin Crump, Antonio Romanucci y Jeff Storms, dijeron que la declaración de culpabilidad fue parte de un día histórico.

“Si bien en muchos sentidos hoy es una victoria para los intereses de la justicia, nunca olvidaremos su costo”, dijeron.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, quien dirigió el caso de asesinato contra Chauvin, emitió una declaración sobre la importancia de la declaración de culpabilidad.

“Hoy, Derek Chauvin asumió la responsabilidad y admitió su culpabilidad en audiencia pública, bajo pena de perjurio, por privar a George Floyd y a un niño, entonces de solo 14 años, de sus derechos civiles. Esto es importante e histórico. Sus admisiones marcan otra importante momento de rendición de cuentas y un paso más en el camino hacia la justicia”, dijo.

También agradeció a la Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota y al Departamento de Justicia por presentar el caso.

“La vida de George Floyd importaba. La vida de ese joven importa. Nadie está por encima de la ley y nadie está por debajo de ella. Si bien la vida de Floyd está perdida para su familia y para todos nosotros, espero que el cambio de declaración de Chauvin marque un nuevo comienzo para la igualdad justicia bajo la ley, trato respetuoso para todas las personas en nuestra sociedad y mayor confianza en nuestro sistema de justicia “, dijo Ellison.

Lo que alegaban las acusaciones federales

Las dos acusaciones federales, reveladas en mayo , cubren dos incidentes separados en los que Chauvin se arrodilló sobre una persona que estaba esposada y acostada boca abajo. En su juicio por asesinato, los expertos médicos testificaron que esta posición limita la capacidad de una persona para respirar lo que se conoce como asfixia posicional.

En la primera acusación federal, Chauvin fue acusado de dos cargos relacionados con la muerte de Floyd, incluida la privación del derecho de Floyd a estar libre de una “incautación irrazonable, que incluye el derecho a estar libre del uso de fuerza irrazonable por parte de un oficial de policía”.

La acusación también acusa a Chauvin y a los ex oficiales Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane de privación de derechos bajo apariencia de ley por presuntamente no brindar asistencia médica a Floyd, según la acusación. Thao y Kueng también están acusados ​​de no intervenir en el uso irrazonable de fuerza de Chauvin, según la acusación federal.

Además, la segunda acusación se relaciona con un incidente similar en septiembre de 2017 en el que Chauvin se arrodilló sobre un niño de 14 años en Minneapolis. La acusación establecía que Chauvin sujetó al adolescente por el cuello, lo golpeó en la cabeza con una linterna y sujetó su rodilla en el cuello y la parte superior de la espalda del adolescente incluso después de que el adolescente yacía boca abajo, esposado y sin resistirse.

Thao, Kueng y Lane se declararon inocentes de los cargos federales en septiembre.

También se han declarado inocentes de los cargos estatales de ayudar e incitar al asesinato en segundo grado y ayudar e incitar al homicidio en segundo grado en la muerte de Floyd. Ese juicio está programado actualmente para marzo de 2022.