El ex integrante de la agrupación musical Garibaldi, Ricardo Crespo, fue condenado a 19 años de cárcel por abusar sexualmente a su hija durante casi una década.

“Crespo fue encontrado culpable del delito de abuso sexual agraviado, cometido de manera continuada (…) a su hija desde los cinco años hasta los 14”, señalaron desde el despacho RPRC Abogados. El juicio contra el ex Garibaldi duró más de un año, tiempo en el que estuvo en prisión preventiva.

En diciembre de 2020, la ex esposa de Crespo, Angélica Rodríguez Cruz, denunció los abusos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que su hija le contara la situación.

La hija de Crespo compartió en su cuenta de Instagram un video donde relata el abuso sexual que vivió y el momento en el que decidió denunciar a su padre.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, abuelita y hermano. Les cuento y pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí”, señaló en septiembre del 2021.

“Obviamente, hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben, fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, añadió.