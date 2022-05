Maria Aliójina, líder del colectivo ruso feminista Pussy Riot, logró escapar de Rusia después de que el Kremlin la incluyera dentro de su lista de personas en busca y captura, informó The New York Times.

En abril pasado, tras haber sido encarcelada en múltiples ocasiones por protestar, las autoridades moscovitas anunciaron que Aliójina, entonces en arresto domiciliario, debería cumplir 21 días de condena en una colonia penal.

Lee también: Ministra de Finlandia dice que es “muy probable” que el país solicite membresía en la OTAN

En ese momento, la activista decidió huir de Rusia. Según relata el medio estadounidense, Aliójina se disfrazó de una repartidora de comida a domicilio para lograr eludir a la policía que había estado vigilando el hogar donde se alojaba.

La joven dejó su teléfono móvil como señuelo para evitar ser rastreada y un amigo logró llevarla a la frontera con Bielorrusia, donde tardó una semana en cruzar a Lituania. “Todavía no entiendo completamente lo que he hecho”, reconoció.

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj

— The New York Times (@nytimes) May 10, 2022