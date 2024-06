“La amenaza es real”: Europa alerta posibles ataques terroristas en Juegos Olímpicos o Eurocopa

(EFE-CNN Chile)– La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, afirmó este lunes que la amenaza yihadista en los Juegos Olímpicos que se celebran en París este verano o en la Eurocopa en curso en Alemania es “real”.

“Los niveles de alerta son elevados. Los Estados miembros están reforzando la seguridad en torno a los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. La amenaza es real”, aseguró Johansson en una conferencia para presentar el centro europeo de prevención de la radicalización.

La comisaria sueca destacó que lo que le “preocupa especialmente” es el Estado Islámico del Gran Jorasán (conocido como ISKP o ISIS-K), una “marca regional del Estado Islámico capaz de llevar a cabo grandes ataques en el extranjero”.

Puso de relieve el problema de que los jóvenes se radicalizan en internet y que “los autores de actos violentos son cada vez más jóvenes”.

“Debemos hacer lo que podamos para acabar con esto, debemos proteger a nuestros hijos y a nuestras sociedades”, comentó.

En paralelo, aseguró que “las amenazas del exterior nos hacen menos seguros en el interior”.

“Rusia inspira y alimenta a extremistas de extrema derecha aquí en la Unión Europea, socavando directamente nuestras democracias”, enfatizó.

Y agregó: “Los sabotajes y la desestabilización vinculados a Rusia, llevados a cabo por terroristas yihadistas apoderados, siguen siendo la mayor amenaza, sin signos de disminuir tras los atentados del 7 de octubre y la guerra de Gaza”.

We counter terrorism with the strong arm of the law and the open arms of prevention. Proud to launch the EU Knowledge Hub today – taking radicalisation prevention to the next level. Read my speech here👇🏼https://t.co/i3ytJ9VU1a pic.twitter.com/ZN3vsHolVm

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) June 17, 2024