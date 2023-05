(EFE) – Estados Unidos negó este jueves estar detrás del supuesto ataque ucraniano al Kremlin y aseguró también que ni anima ni da apoyo a Ucrania en actividades militares fuera de sus fronteras.

“Nosotros no tenemos nada que ver con eso, Peskov miente“, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en declaraciones a la cadena MSNBC, en alusión a la acusación directa contra EE.UU. lanzada por el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

Kirby señaló que aunque todavía “no se sabe lo que pasó“, Washington no ha tenido nada que ver con lo ocurrido.

En una rueda de prensa posterior, recalcó que el Ejecutivo estadounidense está intentando recabar información, pero todavía no tiene “ninguna prueba determinante” y “tal vez nunca llegue a saberse qué sucedió”.

“La reacción de Putin a ese supuesto ataque depende de él. (…) Desde el principio, los rusos han intentado hacer pasar esta guerra como una especie de combate de Occidente contra Rusia, de la OTAN contra Rusia, de Estados Unidos contra Rusia. Esto encaja en eso”, recalcó.

Kirby dejó claro que antes del inicio de la invasión, en febrero de 2022, Rusia “tenía opciones diplomáticas sobre la mesa y decidió ignorar todas las posibilidades” y optar por la guerra, por lo que “no se debería esperar que se resuelva la investigación” sobre este último incidente.

Sobre el hecho de que Ucrania decida atacar a Rusia en su territorio, el portavoz había afirmado en la cadena MSNBC que Estados Unidos “no dicta” la forma en que Ucrania se defiende.

NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby on alleged drone attack at the Kremlin: "One thing I can tell you for certain is that the United States was not involved in this incident in any way contrary to Mr. Peskov's lies." pic.twitter.com/1B74oMoZ6C

— CSPAN (@cspan) May 4, 2023