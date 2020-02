Quaden Bayles, el niño australiano de 9 años que se ganó el apoyo de personas en todo el mundo después de haber sido víctima de acoso por su enanismo, lideró un equipo de la liga de rugby frente a miles de fanáticos que lo vitoreaban.

Bayles saltó a la cancha con el equipo Indigenous All Stars de la Liga Nacional de Rugby antes de iniciar el partido de exhibición contra los maoríes de Nueva Zelandia el sábado.

El menor había sido invitado por todo el equipo en un video publicado en línea, en el que el capitán Latrell Mitchell le dijo: “Te respaldamos. Estamos aquí para apoyarte, amigo”.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6

— NRL (@NRL) February 22, 2020