(CNN) – En un sitio remoto de una isla de Croacia encontraron a una mujer que no tiene memoria de quién es ni de cómo llegó hasta allí.

La mujer, que se cree tiene alrededor de 60 años, recibió asistencia médica luego de que la encontraran el 12 de septiembre en la isla de Krk en el norte de Croacia, según informó la policía local a CNN.

La policía, que hizo circular una foto de la mujer, dijo que es de complexión media y mide 1,65 metros aproximadamente. Tiene el pelo rubio por los hombros y ojos azules.

Lee también: Asamblea General de la ONU: Guterres alerta al mundo de “callejón sin salida” por el COVID-19 y crisis climática

“Habla inglés, pero no recuerda su identidad. Actualmente se encuentra en el hospital y está en condición estable”, agregó la policía.

A la mujer la vio en la orilla un hombre que se encontraba en una embarcación. Él fue quien dio la alarma, según informó el medio local 24 Sata.

Catorce miembros del servicio de rescate de montaña de Croacia pudieron alcanzarla después de conducir y luego caminar cerca de un kilómetro y medio hasta el lugar donde se encontraba.

Lee también: Caso Gabby Petito: Lo que se sabe sobre la desaparición de la influencer que ha remecido a EE.UU.

“En la orilla encontramos a una mujer con heridas leves. También tenía algunos rasguños y estaba extremadamente deshidratada y demacrada. Apenas podía beber unos sorbos de agua”, afirmaron desde el servicio.

“La colocamos en una camilla porque no podía caminar, y la trasladamos al hospital”, agregaron.

La mujer no sabía de dónde venía ni cómo había llegado a la isa. No llevaba documentos ni teléfono móvil, y no había ningún coche cerca. Según los lugareños, la zona donde se encontró a la mujer era muy rocosa y prácticamente inaccesible por mar o a pie.