Durante la jornada de este lunes se encontró un cuerpo en el lago del sur de California, lugar donde desapareció la ex actriz de Glee, Naya Rivera, informó la Oficina del Sheriff del condado de Ventura en un tuit el lunes.

Hasta el momento, el cuerpo encontrado en el lago Piru no ha sido identificado

“La recuperación está en progreso”, tuiteó el VCSO.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020