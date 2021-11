(CNN) – La armera de Rust, Hannah Gutierrez Reed, cargó el arma con lo que creía que eran balas de fogueo antes de que Alec Baldwin la utilizara en el set, disparando mortalmente a la directora de fotografía de la película, según dijeron los abogados de Gutierrez Reed en una entrevista con la NBC que se transmitió este miércoles.

“Había una caja de balas de fogueo y la caja está etiquetada como ‘balas de fogueo’. Hannah las sacó de esa caja que, según todos los indicios, debería haber sido confiable, que solo contenía balas de fogueo”, dijo el abogado de Gutierrez Reed, Jason Bowles.

“Ella cargó balas de esa caja en la pistola tan solo para descubrir más tarde, y ella no tenía idea, inspeccionó las balas, que había una real. Ahora no sabemos, sin embargo, si ese cartucho provenía de esa caja. Suponemos que sí. Asumimos que alguien puso la bala real en esa caja, y si piensas en eso, la persona que puso la bala real en la caja de balas falsas tuvo que tener el propósito de sabotear esto. No hay ninguna otra razón para hacer eso”.

Bowles dijo: “Creo que (…) no se puede descartar a nadie en este punto, porque sabemos un par de hechos: sabemos que había una bala real en una caja de balas falsas que no debería haber estado allí, al menos una bala real. Había gente que había abandonado el set, que se había marchado porque estaba descontenta. Tenemos un margen de tiempo entre las 11 y la una aproximadamente de ese día en el que las armas de fuego a veces estaban desatendidas. Así que hubo oportunidad de manipular esta escena”.

Otro abogado de Gutierrez Reed, Robert Gorence, dijo que la camioneta de utilería “estuvo completamente desatendida en todo momento”, dejando “acceso y oportunidad” para acceder a la munición.

“La bandeja estuvo fuera de la iglesia durante más de dos horas sin vigilancia después de que ella hubiera preparado eso para lo que iba a ser una sesión de rodaje por la tarde fuera de la iglesia”, dijo Gorence a la NBC.

Sus abogados dijeron que Gutierrez Reed no estaba en la iglesia en el momento del rodaje porque se suponía que la reunión era solo una preparación técnica, que no requeriría su presencia.

Gutierrez Reed era la armera y ayudante utilería en la película. Ella entregó el arma que disparó Baldwin al ayudante de dirección David Halls, según sus abogados.

Bowles dijo que Gutierrez Reed hizo girar el tambor del arma para Halls.

“Ella le mostró todos y cada uno de los cartuchos del tambor, que eran seis. Había seis cartuchos falsos, según ella, en esa pistola”, dijo. “La hizo girar y se la mostró al Sr. Halls y en ese momento le dio la custodia”.

Bowles sostiene que la munición falsa parece real.

Un abogado que representa a Halls dijo que no era responsabilidad de Halls confirmar si el arma entregada a Baldwin estaba cargada, a pesar de que Halls reconoció previamente a los investigadores que debería haber comprobado toda la munición antes de declarar que el arma de fuego era segura.

“Él no es responsable de comprobarlo”, dijo la abogada Lisa Torraco en una entrevista en Fox News el lunes. “Ese no es el trabajo del asistente del director. Si elige revisar el arma de fuego porque quiere asegurarse de que todos estén a salvo, puede hacerlo, pero esa no es su responsabilidad”.

Los abogados de Gutierrez Reed dijeron que ella está devastada y con el corazón roto por la tragedia y que está cooperando con la investigación.

CNN está buscando comentarios de la compañía de producción de Rust. El departamento del sheriff no hizo comentarios sobre las afirmaciones de los abogados de Gutierrez Reed.

Quejas sobre la seguridad en el set de Rust

En un breve comentario a CNN el martes por la noche, Lane Luper, el primer asistente de la cámara A en Rust, dijo que el equipo estaba “apresurado e inseguro” en el set del western.

El miércoles, en una entrevista con la cadena ABC, se explayó citando la laxitud de “la seguridad de las armas, la falta de ensayos, [y] la falta de preparación del equipo para lo que estábamos haciendo ese día”.

Los correos electrónicos obtenidos por CNN muestran que la renuncia de Luper llegó acompañada de una serie de quejas sobre un ambiente de trabajo inseguro.

“Durante el rodaje de los tiroteos en este trabajo las cosas frecuentemente suceden muy rápido“, escribió Luper.

Luper escribió sobre dos descargas accidentales de armas en el set y un lío de efectos especiales que hizo estallar explosivos alrededor del equipo entre tomas.

“Personalmente, sufro de tinnitus y el explosivo de efectos especiales me hizo zumbar los oídos hasta que llegué a casa. Para que quede claro, hoy en día NO hay reuniones de seguridad”, escribió Luper, utilizando una abreviatura de efectos especiales.

Luper también se quejó de la falta de alojamiento adecuado para el equipo cerca del set, de los retrasos en las nóminas y de “las políticas de COVID-19 más laxas que he visto personalmente en cualquier empresa o entorno privado relacionado con el cine”.

“En mis 10 años como asistente de cámara nunca he trabajado en un programa que se preocupe tan poco por la seguridad de su equipo”, escribió.

En una declaración a CNN, los productores de Rust calificaron de “rotundamente falsas” las acusaciones de Luper sobre el presupuesto y la seguridad de la película, y añadieron que “no es sorprendente si se tiene en cuenta que su trabajo era ser operador de cámara, y que no tenía absolutamente nada que ver [con] los protocolos de seguridad o los presupuestos, ni los conocía”.

“La seguridad es siempre la prioridad número uno en nuestras películas, y es realmente horrible ver cómo algunos utilizan esta tragedia para su beneficio personal”, añadieron los productores.

En declaraciones anteriores, los productores de Rust mantuvieron que no tenían conocimiento de ninguna queja oficial sobre la seguridad de las armas o de la utilería y que están llevando a cabo una revisión interna.

Un segundo miembro del equipo de Rust también habló sobre preocupaciones de seguridad en el set en una carta de renuncia enviada a la producción el día antes del rodaje, según una copia del mensaje obtenida por CNN.

“Yo también me siento ansioso en el set, he visto de primera mano a nuestro AD apresurarse para conseguir las tomas y se salta los protocolos importantes”, escribió Jonas Huerta, técnico de servicios digitales de la película, utilizando una abreviatura de asistente de dirección (AD).

Huerta, que dijo que padece tinnitus, una afección caracterizada por zumbidos en los oídos, describió “más [que] unas cuantas ocasiones en las que he estado cerca de las armas que se disparaban sin tener en cuenta mi audición”.

“A veces [el AD] se apresura tanto que el encargado de utilería ni siquiera ha tenido la oportunidad de traer tapones para los oídos y se echa a rodar y los actores disparan de todos modos”, dijo.

Huerta también mencionó su preocupación por el alojamiento.

“Siento que mi salud y mi seguridad están en peligro”, escribió Huerta al hablar de tener que volver a casa en lugar de ir a un hotel cercano después de una larga jornada de trabajo.

CNN se puso en contacto con la producción de Rust para obtener comentarios sobre la carta de renuncia de Huerta.

El martes, Baldwin compartió en sus redes sociales un relato de un miembro del equipo de Rust que presentaba una versión muy diferente del ambiente en el set, sugiriendo que las críticas sobre las condiciones inseguras y la infelicidad eran exageradas.

Los comentarios parecen haberse hecho en una cuenta de redes sociales de la diseñadora de vestuario de Rust, Terese Magpale Davis.

En la publicación afirma que la narrativa de que la película estaba plagada por condiciones inseguras y caóticas es “mentira” y que “las preocupaciones fueron escuchadas y atendidas” por los productores de la película.

“Se preocuparon por nosotros mientras trabajábamos juntos, y siguen preocupándose”, escribió, rechazando las acusaciones de que la producción estaba pasando cosas por alto conscientemente y comprometiendo las normas de seguridad.

“Tuvimos varias reuniones de seguridad. A veces varias al día”, escribió.

Davis escribió que Halls nunca pareció despreocupado por la seguridad y defendió la contratación de Gutierrez Reed escribiendo que “la armera había sido aprendiz de un armero conocido y había estado en el mismo puesto en el mismo tipo de película unos meses antes”.

Baldwin ha estado en contacto telefónico con los detectives, respondiendo voluntariamente a sus preguntas, según dijeron los agentes y el actor.

En una entrevista con CNN la semana pasada, la fiscal del distrito Mary Carmack-Altwies dijo que determinar cómo se cargó el arma disparada por Baldwin con presunta munición real será un factor clave en cualquier decisión de presentar posibles cargos penales en el caso.

“Creo que eso acabará siendo la clave para decidir si se presentan cargos”, dijo.