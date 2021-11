(CNN Indonesia) – El grupo Blackpink envío un mensaje a los líderes mundiales sobre el cambio climático. Pidieron que se pudiera realizar el acuerdo alcanzado en París en 2015 para reducir el nivel de calentamiento global.

Esto se transmitió en el contexto de la celebración de la COP26 en Glasgow (Escocia), conferencia anual que analiza las actitudes globales sobre los problemas del cambio climático.

“Los líderes mundiales se reunieron para centrarse en discutir el cambio climático. Esperamos que tomen decisiones importantes para proteger nuestra tierra ahora y para siempre“, dijo Jisoo de Blackpink en un video publicado en Twitter.

“Hace seis años en París, prometieron reducir el calentamiento global a 1,5 grados“, continuó Rosé.

La banda también dice que el cambio climático debe abordarse de inmediato para evitar mayores daños.

“Si la temperatura de la Tierra aumenta 2 grados, habrá varios impactos en los seres humanos y la naturaleza en todo el mundo“, dijo Lisa.

Algunos de los posibles impactos son que un tercio de la población de la Tierra estará expuesta a un calor severo, experimentará sequías, problemas de salud e incluso la muerte. Además, casi todos los arrecifes de coral serán destruidos, el hielo marino se derretirá y la vida silvestre estará amenazada de extinción.

Por lo tanto, Blackpink espera que todos los niveles de la sociedad puedan trabajar juntos y actuar de inmediato para salvar la Tierra.

“Si actuamos ahora, nos movemos con verdadera ambición, si usted, el líder mundial, captura este importante momento en la COP26, aún podemos dar cuenta de lo que se acordó en París en 2015“, dijeron las integrantes de Blackpink una por una.

“Todavía podemos salvar el planeta. Todavía podemos salvar nuestro futuro”, dijo Jennie.

We can still realise what was promised in Paris 2015. We can still save our planet. We can still save our future. 🌍

WATCH our message to world leaders at today’s UN Climate Change Conference – COP26 in #Glasgow#ClimateActionInYourArea #TogetherForOurPlanet #BLINKS @COP26 pic.twitter.com/nUyEDGZr36

— BLACKPINK GLOBAL BLINK (@ygofficialblink) November 3, 2021