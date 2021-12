(EFE y CNN Chile) – Los empleados de una cafetería de la cadena Sturbucks en Búfalo (Nueva York), que en Estados Unidos cuenta con 9.000 locales, han votado a favor de la creación del primer sindicato en los 50 años de historia del gigante del café.

Los resultados fueron anunciados este jueves por la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), un organismo estatal que convocó una votación por correo tras aceptar la solicitud de los camareros de este y otros dos centros de asociarse bajo el paraguas del sindicato SEIU.

Tres cafeterías de Búfalo votaban separadamente hoy y, a falta de conocerse el cómputo de la votación de los otros dos locales, la NLRB certificó que los camareros del local de Starbucks situado en la avenida Elmwood apoyaron mayoritariamente la creación de su sindicato y podrán desarrollarlo tras el resultado de esta votación.

En Twitter el senador por Vermont, Bernie Sanders, celebró el hecho destacando el “histórico logro”, manifestando que “la empresa debería dejar de invertir dinero en la lucha contra el sindicato y negociar un contrato justo ahora”.

Congratulations to @SBWorkersUnited on the HISTORIC achievement of organizing the first-ever union at a company-owned Starbucks in the US. The company should stop pouring money into the fight against the union and negotiate a fair contract now. pic.twitter.com/yNiXOjzy2v

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 9, 2021