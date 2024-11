“Que le digan eso al Presidente”: Embajador Valdés responde a solicitud de remoción de la oposición tras elecciones en EE.UU.

En entrevista con CNN Chile, el diplomático explicó que la ausencia en la convención republicana fue por compromisos oficiales, y afirmó que su relación con el gobierno de Trump no se verá afectada.

Tras la contundente victoria de Donald Trump ante Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el embajador de Chile en el país, Juan Gabriel Valdés, salió al paso de diversos cuestionamientos hacia su gestión provenientes desde el mundo político nacional.

En concreto, al ser entrevistado por la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, el diplomático se refirió a las críticas recibidas por su asistencia a la convención del Partido Demócrata, teniendo en cuenta la línea política del nuevo mandatario electo, y descartó que este hecho entorpezca su relación con el gobierno de Donald Trump.

“Yo fui invitado a las dos convenciones y no pude ir a la de los Republicanos porque venía de visita oficial el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Kloaveren, justamente a una reunión de Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas en Panamá (Apep). Ese compromiso me dejó en Washington y yo tengo que definir mi agenda en relación con qué es lo que es lo importante para Chile”, explicó.

Asimismo, se pronunció sobre la solicitud de remoción del cargo que han hecho parlamentarios del Partido Republicano y de la UDI en Chile, a propósito de las críticas hacia su gestión.

“Que le digan eso al Presidente de la República, que es él quien define si estoy aquí o no. Desde mi punto de vista, ya fui embajador con Trump y no hubo una cosa como esa (…) No veo la razón para ese tipo de cuestionamiento, Chile no tiene política ideológica, sino una política de Estado y creo que también los partidos deberían reconocer el valor que esa política tiene para los intereses de Chile”, puntualizó.