Embajador de EE. UU. en Corea del Sur afirma que “la situación es cambiante” y que siguen monitoreando el debate

(CNN) –La Embajada de Estados Unidos en Seúl y el Departamento de Estado de Estados Unidos “están siguiendo de cerca la reciente declaración de ley marcial del presidente Yoon”, dijo el martes el embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Philip Goldberg.

“La situación es cambiante”, dijo en una publicación en X. Goldberg animó a la gente a “monitorear las fuentes de noticias locales para obtener actualizaciones a medida que avanza la situación” y a registrarse para recibir alertas del Departamento de Estado.

The U.S. Embassy and Department of State are closely tracking President Yoon’s recent declaration of martial law. The situation is fluid. Please monitor local news sources for updates as the situation progresses and sign up here to receive direct updates from the Department of…

— Ambassador Philip Goldberg (@USAmbROK) December 3, 2024