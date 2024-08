Demanda de la red social de Elon Musk obligó a cerrar organización sin fines de lucro

(CNN) —Un importante grupo de la industria publicitaria está cerrando, días después de que X presentara una demanda que afirmaba que conspiraron ilegalmente para boicotear la publicidad en la red social de Elon Musk.

Tras decidir que interrumpirían sus actividades, el grupo publicitario informó a través de un comunicado que “el Global Alliance for Responsible Media (GARM) es una pequeña iniciativa sin fines de lucro, y las recientes acusaciones que desafortunadamente malinterpretan su propósito y actividades, han causado una distracción y agotado significativamente sus recursos y finanzas“.

El grupo se creó en 2019 tras el tiroteo de la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, en el que el asesino retransmitió en directo el tiroteo en Facebook. Así, se transformó en una iniciativa voluntaria de la Federación Mundial de Anunciantes que pretende ayudar a las marcas a evitar que sus anuncios aparezcan junto a contenidos ilegales o perjudiciales.

El fin de GARM supone una victoria temporal para Musk y la consejera delegada de X, Linda Yaccarino, aunque un juez aún no ha dictado sentencia. En tanto, el conglomerado publicitario confirmó que planea defenderse ante los tribunales.

“Ningún grupo pequeño debería poder monopolizar lo que se monetiza. Este es un reconocimiento importante y un paso necesario en la dirección correcta. Tengo la esperanza de que signifique que se avecina una reforma de todo el ecosistema”, publicó Yaccarino en X el jueves.

