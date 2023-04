(CNN) – Elon Musk advirtió en una nueva entrevista que la inteligencia artificial podría llevar a la “destrucción de la civilización”, incluso mientras sigue profundamente involucrado en el crecimiento de la IA a través de sus muchas empresas, incluida una nueva empresa que se rumorea.

“La IA es más peligrosa que, por ejemplo, un mal diseño de un avión o un mal mantenimiento de la producción o una mala fabricación de un automóvil, en el sentido de que tiene el potencial –por pequeña que sea la probabilidad, pero no es trivial– de destruir la civilización“, dijo Musk en su entrevista con Tucker Carlson, que se emitirá en dos partes el lunes y este martes por la noche.

Musk advirtió recientemente en repetidas ocasiones de los peligros de la IA, en medio de la proliferación de productos de IA para uso general de los consumidores, incluidos los de gigantes tecnológicos como Google y Microsoft. El mes pasado, Musk también se unió a un grupo de otros líderes tecnológicos en la firma de una carta abierta pidiendo una pausa de seis meses en la carrera “fuera de control” para el desarrollo de la IA.

Musk dijo este lunes por la noche que apoya la regulación gubernamental de la IA, aunque “no es divertido estar regulado”. Una vez que la IA “pueda tener el control”, podría ser demasiado tarde para establecer regulaciones, dijo Musk.

“Una agencia reguladora tiene que empezar con un grupo que inicialmente busque información sobre la IA, luego solicite la opinión de la industria, y luego tenga una propuesta de elaboración de normas”, dijo Musk.

De hecho, Musk lleva años haciendo sonar las alarmas sobre la IA, algo que reconoció en un tuit el fin de semana: “La única reunión individual que tuve con Obama como presidente no fue para promocionar a Tesla o SpaceX, sino para fomentar la regulación de la IA“. Sin embargo, también ha participado en la carrera armamentística de la IA a través de inversiones en su extenso imperio de empresas.

I saw it happening from well before GPT-1, which is why I tried to warn the public for years.

The only one on one meeting I ever had with Obama as President I used not to promote Tesla or SpaceX, but to encourage AI regulation.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2023