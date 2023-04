(EFE) – La plataforma social Twitter retiró su marca de verificación de la cuenta principal del diario The New York Times (NYT), dos días después de que el periódico neoyorquino anunció que se negaba a pagar el nuevo servicio de verificación ofrecido por la compañía de Elon Musk, bautizado como Twitter Blue.

Sin embargo, el resto de secciones del diario sí mantienen la distinción de Twitter, que había anunciado que este sábado entraría en vigor la reorganización del servicio de verificación, que requiere el pago de US$8 para mantener la marca a los usuarios y mil dólares a las empresas.

La gran mayoría de cuentas distinguidas con la marca azul siguen manteniendo la distinción, aunque al seleccionar la certificación se indica que dicha cuenta “está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o es una cuenta verificada heredada“.

Es decir, no aclara si la marca de verificación luce en el perfil del usuario porque este ha pagado o porque ya la tenía con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo servicio.

Musk versus NYT

El viernes, The New York Times anticipó con tono jocoso un “apocalipsis” en Twitter debido a los cambios en este sistema, e insistió en que no estaba dispuesto a pagar por sus cuentas institucionales.

El Times, que con 55 millones de seguidores está entre las 25 cuentas más seguidas de esa red social, también comunicó a sus periodistas que no les reembolsará la suscripción a Twitter Blue, que provee la famosa marca azul junto al nombre de usuario, “excepto en casos inusuales en los que fuera necesario para trabajar”, agrega.

Musk ha cargado contra el NYT en Twitter tachándolo de “propagandista“. “La verdadera tragedia de @NYTimes es que su propaganda ni siquiera es interesante. Además, su perfil es el equivalente en Twitter a la diarrea. Es ilegible. Tendrían muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos más importantes”, escribió.

Según el periódico The Washington Post, que también anunció su negativa a pagar por la marca de verificación, Musk escribió esta mañana en un tuit que posteriormente borró que daría a las cuentas verificadas “unas semanas de gracia, a menos que digan que no van a pagar ahora, en cuyo caso lo eliminaremos“.

El Post mantenía el domingo la verificiación de color dorado, reservada a “organizaciones oficiales“.

El jugador de baloncesto LeBron James, que tiene 52 millones de seguidores y que el viernes comentó que no pagaría por su verificación, seguía manteniendo este domingo la marca azul de Twitter.