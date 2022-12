(CNN) – El propietario de Twitter, Elon Musk, confirmó el martes por la noche que dejará el cargo de director ejecutivo de la compañía, pero solo cuando identifique a un sucesor, abordando directamente por primera vez una encuesta de Twitter que creó esta semana en la que millones de usuarios votaron a favor de su destitución.

En un tuit, Musk dijo que renunciaría “tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el trabajo“.

Agregó que luego de su renuncia como director ejecutivo, Musk “dirigirá los equipos de software y servidores” en Twitter, lo que indica que puede seguir ejerciendo una influencia significativa en la toma de decisiones de la empresa.

El anuncio se produce después de más de un día de silencio sobre la encuesta tras su resultado. El lunes, después de que votaron más de 17 millones de usuarios, el 57,5% de los cuales dijo que Musk debería renunciar, el ejecutivo multimillonario abordó los resultados solo indirectamente. Sugirió que las futuras encuestas de Twitter podrían restringirse a los usuarios pagos de Twitter Blue, el servicio de suscripción de la compañía.

La encuesta de Musk preguntando a los usuarios si debería renunciar como director ejecutivo se produjo después de una reacción violenta masiva a la suspensión abrupta de varios periodistas que lo cubren por parte de Twitter, así como a la decisión de Twitter de prohibir, y luego anular la prohibición, los enlaces a otras plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram. y Mastodon, un rival de rápido crecimiento en Twitter que se ha multiplicado por ocho desde octubre.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022