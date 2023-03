(CNN) — Elon Musk se burló públicamente de la incertidumbre de un empleado de Twitter que no sabía si había sido despedido en una reciente ronda de recortes y habló con desdén de la discapacidad del empleado en una serie de tuits el lunes por la noche.

Es el último ejemplo del multimillonario confrontando abiertamente a los empleados actuales y anteriores de su empresa.

Haraldur Thorleifsson, un director sénior de Twitter con sede en Islandia, tuiteó a Musk que el acceso a su computadora se había cortado nueve días antes, cuando se informó que Twitter despidió a unos 200 empleados. Pero, Thorleifsson dijo en su tuit, “mi jefe de recursos humanos no puede confirmar si soy un empleado o no”.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you'll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023