(CNN Español) – Tres razones llevaron a Elon Musk a elegir México para la instalación de su próxima planta de Tesla, que podría construir cerca de un millón de vehículos eléctricos compactos al año, según el Ministerio de Relaciones Exteriores del país latinoamericano.

Musk, CEO de la compañía, dijo esta semana que están “muy entusiasmados” con la decisión sobre su próxima planta de ensamblaje de vehículos que se construirá cerca de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Reuters informó que funcionarios mexicanos dijeron que podría costar 1.000 millones de dólares

Una de las ventajas para Tesla es el conjunto de tratados de libre comercio que tiene México, dijo a CNN en Español Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores. “Como ellos van a exportar sus vehículos a Europa y a Latinoamérica, sirve muchísimo un país que tiene esta gama de tratados“, explicó.

A esto se suma que México tiene aranceles cero para varios insumos importados desde China que son importantes para la fabricación, algo que no ofrece Estados Unidos.

Actualmente, Tesla tiene capacidad para fabricar alrededor de dos millones de automóviles al año en cuatro fábricas: en Fremont, California; Shanghai, China; Austin, Texas, y Berlín, Alemania.

Otra de las razones que llevaron a Musk a elegir el sitio de la nueva planta es, precisamente, la cercanía con la instalación de Austin, que según Delgado queda a seis horas. “Esto le da a su cadena de valor un dinamismo que no lo tendrían en ningún otro lugar del mundo, inclusive en otro estado de México”, dijo al respecto.

Un tercer argumento a favor de México, según la jerarca, es la “oferta profesional de Ingeniería de alta calidad“. Según los números que maneja, casi la mitad de los ingenieros que trabajan en la empresa en todo el mundo se han formado en el país latinoamericano.

José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo a CNN en Español que la decisión muestra la confianza que existe en la “calidad de la mano de obra” del país, que en la actualidad reconocen múltiples marcas. Al respecto explicó que ya hay personal calificado en la fabricación de autos eléctricos y mano de obra que se puede capacitar de manera inmediata.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ

— Tesla (@Tesla) March 2, 2023