Musk interviene en mitín de partido de extrema derecha alemana e insta a votar por “la mejor esperanza”

(CNN) – El multimillonario tecnológico estadounidense Elon Musk pronunció un discurso sorpresa en el lanzamiento de la campaña del partido alemán Alternativa para Alemania (AfD), mientras miles de personas se reunieron en todo el país para protestar contra el ascenso del partido de extrema derecha.

Musk, quien se dirigió a la multitud en un video en vivo, fue recibido con grandes ovaciones por los aproximadamente 4.500 partidarios de AfD reunidos dentro de un salón en la ciudad de Halle, en el este de Alemania, el sábado.

Mientras hablaba con la líder del partido Alice Weidel, candidata de AfD a canciller, Musk reiteró su creencia de que AfD es la “mejor esperanza” de Alemania en las próximas elecciones generales del 23 de febrero.

Alemania, la mayor economía de Europa, se dirige a elecciones anticipadas en febrero después de que el canciller Olaf Scholz perdiera un voto de confianza y su coalición gobernante colapsara después de meses de inestabilidad.

El AfD ha experimentado un aumento de apoyos, convirtiéndose recientemente en el primer partido de extrema derecha que gana una elección estatal en Alemania desde la era nazi y obteniendo buenos resultados en las encuestas de opinión para las próximas elecciones. Al mismo tiempo, el partido ha sido criticado por su férrea postura antiinmigrante. Todos los partidos políticos tradicionales de Alemania han dicho que no trabajarán con el AfD.

Musk, un aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, enfatizó la importancia de “que la gente se sienta orgullosa de Alemania y de ser alemán”, un sentimiento que fue recibido con entusiastas vítores en el mitin de AfD.

El multimillonario también abordó el tema de la inmigración, un tema clave en las elecciones, instando a Weidel y a sus partidarios a no perder su orgullo nacional en “algún tipo de multiculturalismo que lo diluya todo”.

Mientras tanto, decenas de miles de alemanes protestaron el sábado en Berlín y otras ciudades contra el partido de extrema derecha.

En la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, la policía calculó que una multitud de 40.000 personas se manifestaba, según Associated Press. Unos 35.000 manifestantes se congregaron en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín, según cálculos policiales, donde cantaron canciones antifascistas, llevaron carteles que denunciaban a la AfD y exhibieron letras iluminadas que deletreaban “esperanza y resistencia”, informó AP.

“Quienes alimentan el racismo y atacan la protección del clima no solo están haciendo campaña, sino que están poniendo en peligro vidas”, dijo la activista climática Luisa Neubauer a la multitud, informó AP.

Musk se ha involucrado cada vez más en el panorama político europeo. En las últimas semanas, ha iniciado una alianza con el líder del partido AfD, Wiedel. A principios de enero, los dos discutieron sobre cuestiones electorales, económicas y políticas de Alemania.

Pero la participación de Musk, el hombre más rico del mundo y propietario de la plataforma de redes sociales X, también ha sido recibida con aprensión entre los líderes gubernamentales en Europa.

En el Reino Unido, el primer ministro acusó a Musk de difundir “mentiras” después de que el multimillonario provocara una reacción violenta en las redes sociales contra el gobierno británico. Musk también ha presionado por la liberación del activista político de extrema derecha encarcelado Tommy Robinson y ha amplificado el alboroto en las redes sociales que alimentó los disturbios contra la inmigración.

El gobierno alemán incluso ha acusado a Musk de intentar influir en sus elecciones con su apoyo a la AfD.

A pesar del escrutinio, Musk ha seguido expresando su apoyo a los movimientos políticos populistas que han impulsado numerosas elecciones europeas. También ha establecido paralelismos entre el clima político en Alemania y Estados Unidos, al tiempo que ha hecho hincapié en el impacto global que podrían tener las próximas elecciones.

“Creo que podría decidir el destino de toda Europa, tal vez el destino del mundo”, dijo a los partidarios de AfD el sábado. “Ésa es la importancia de estas elecciones”.

Elon Musk‘s great speech at our party convention! Make America & Germany great again! 🇺🇸🇩🇪 pic.twitter.com/XHtMIBfOYh

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 26, 2025