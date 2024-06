Tras la elección de Claudia Sheinbaum en México: Estas son las mujeres que han llegado a la presidencia en Latinoamérica

Han sido siete las mujeres que, hasta ahora, han ocupado el título de presidentas en la región, siendo pioneras en sus cargos e impulsando la presencia femenina en puestos que hasta algunas décadas estaban reservados exclusivamente para hombres.

Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México tras imponerse en las elecciones del pasado domingo.

La científica y política se suma al selecto grupo de mujeres que han sido electas presidentas en Latinoamérica.

En su discurso, Sheinbaum agradeció que “por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”.

Actualmente, hay dos mujeres liderando naciones en el continente; Xiomara Castro, actual presidenta de Honduras, y Dina Boluarte, quien asumió la presidencia de Perú tras la destitución de Pedro Castillo.

¿Quiénes han sido las mujeres presidentas en Latinoamérica?

Han sido siete las mujeres que han ocupado el título de presidentas en la región, siendo pioneras en sus cargos e impulsando la presencia de las mujeres en puestos que hasta algunas décadas estaban reservados exclusivamente para hombres.

