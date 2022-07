(EFE) – Estados Unidos anunció este lunes que no ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de la bala que causó la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh, pero afirmó que “probablemente” las fuerzas israelíes fueron las que dispararon.

Así lo afirmó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien dio a conocer los resultados del análisis forense y balístico que realizaron expertos independientes de EE.UU. sobre la bala que mató a Akleh y que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) entregó a Washington este fin de semana.

Según explicó Price, el grupo de expertos no pudo llegar a “una conclusión definitiva” sobre el origen de la bala debido a que estaba “muy dañada”. No obstante, Estados Unidos ha determinado que las fuerzas israelíes fueron las que “probablemente” dispararon a Akleh, aunque dijo “no tener razones para creer que fue intencional” sino el resultado de “trágicas circunstancias” durante una operación liderada por el Ejército israelí contra facciones de la Yihad Islámica.

La encargada de supervisar la investigación fue la Oficina del Coordinador de Seguridad de EE.UU. para Israel y la Autoridad Palestina (USSC, por sus siglas en inglés), que fue creada en 2005 y cuya misión es coordinarse con las autoridades de ambos países.

Lee también: Policía israelí golpeó a asistentes del funeral de periodista palestina asesinada

En su comunicado, el portavoz del Departamento de Estado agradeció a Israel y a la Autoridad Palestina su cooperación para esclarecer la muerte de Akleh, con doble nacionalidad palestina y estadounidense. “Seguiremos trabajando con Israel y la Autoridad Palestina en los próximos pasos y urgiremos una rendición de cuentas. De nuevo, ofrecemos nuestro más sentido pésame a la familia de Akleh”, añadió Price.

La ANP, que realizó su propia investigación en mayo, acusó al Ejército israelí de haber matado a Akleh. En tanto Israel, que inicialmente puso en duda que sus tropas estuvieran detrás de la muerte y la atribuyó a milicianos palestinos, aseguró más tarde que necesitaba examinar la bala para poder determinar si esta fue usada por sus soldados y fue la causante del fallecimiento de la periodista, pero la ANP se negó a entregar la bala a Israel.

Varios medios como CNN, The Washington Post, The New York Times o Al Jazeera llevaron a cabo sus propias pesquisas y aseguraron que la reportera murió muy probablemente por disparos de militares israelíes.

La muerte de Abu Akleh el 11 de mayo, mientras se disponía a cubrir una operación israelí en el campo de refugiados de Jenín, generó una ola de indignación en territorio palestino y a nivel internacional. El presidente de EE.UU., Joe Biden, que había pedido que se investigara la muerte de Akleh, visitará Israel y Cisjordania el 13 y 14 de julio.