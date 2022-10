(CNN) — Dwayne “La Roca” Johnson reconoció que estaba “asombrado” por los llamados a lanzar una candidatura a la Casa Blanca, pero sostuvo que su enfoque en este momento es criar a su familia.

“Estoy realmente conectado a tierra y honrado por el interés. Sin embargo, el trabajo No. 1 y mi título No. 1, es el de papá”, dijo el actor y leyenda de la lucha libre profesional a Jake Tapper de CNN.

Cuando se le preguntó si eso significaba que descartaba una futura carrera presidencial en el futuro, Johnson dejó la puerta abierta.

“Lo he considerado seriamente. Cuando comencé a mirar algunas de estas encuestas y vi que los números aumentaban hasta el 46%, el 50% del país que votaría por mí si me presentara, eso me conmovió mucho”, afirmó.

Una encuesta de 2021 reveló que al 58% de los estadounidenses les hubiera gustado ver a Johnson como el próximo presidente de los Estados Unidos. En la misma encuesta, el 58 % señaló que apoyaría al actor Matthew McConaughey.

El año pasado, Johnson, de 50 años, produjo y protagonizó dos películas importantes, Jungle Cruise y Red Notice, estrenó su comedia Young Rock, vio a su compañía Teremana Tequila tener un crecimiento sin precedentes y se convirtió en el estadounidense más seguido en Instagram.

Johnson se ha descrito previamente a sí mismo como un “político independiente” y “centrista” que ha votado por candidatos en ambos partidos. En 2020, respaldó al presidente Joe Biden en lo que llamó “posiblemente la elección más crítica que nuestro país haya visto en décadas”.

“No sé nada de política”, señaló Johnson a Tapper. “Diré que yo, absolutamente, soy un patriota y amo a nuestro país y amo a todos en él, independientemente del color o la cultura. No importa lo que diga tu cuenta bancaria o qué tipo de automóvil conduzcas”.